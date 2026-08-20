Xác minh cô giáo mầm non ở Hà Nội nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp

Chị Nguyễn Trang, trú tại Triều Khúc, phường Thanh Liệt (Hà Nội), cho biết sự việc xảy ra với con gái chị, 22 tháng tuổi, đang theo học tại Cơ sở mầm non Bay cao ước mơ (số 1, ngõ 66B Triều Khúc) vào sáng 19/8.

Theo video được chị Trang chia sẻ, trong lúc các trẻ khác đang ngồi ăn sáng, bé gái liên tục khóc. Một nữ giáo viên sau đó nhấc bé vào khu vực góc khuất của camera rồi vung tay đánh liên tiếp.

Người mẹ này cho hay con gái mới đi học tại cơ sở này khoảng 2 tuần. Sau buổi học ngày 19/8, bé trở về nhà trong tình trạng mặt và môi sưng, có dấu hiệu hoảng sợ, quấy khóc. Khi gia đình hỏi về tình trạng của trẻ, giáo viên giải thích “con bị khô môi, bóc da nên mới sưng tím”. Vì không yên tâm, chị đã tới trường yêu cầu kiểm tra, trích xuất camera.

Cô giáo nhấc trẻ vào góc khuất của camera rồi đánh. (Ảnh chụp màn hình)

“Dù đứng ở góc khuất camera nhưng vẫn có thể thấy cô giáo vung tay đánh liên tiếp vào con. Cô không chỉ đánh con vào buổi sáng mà còn tiếp tục đánh cả vào buổi trưa, khi đi ngủ”, chị Trang nói.

Sau sự việc, chị đã tạm thời cho con nghỉ học và đưa bé đi khám để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội), cho biết chính quyền địa phương đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc từ tối 19/8.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã giao công an xác minh sự việc. Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vui, đại diện Cơ sở mầm non Bay cao ước mơ, cho biết cơ sở đang làm việc với chính quyền và phối hợp xác minh sự việc.