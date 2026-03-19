Xác định 4 trận tứ kết Champions League: Real Madrid đại chiến Bayern Munich

Vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025-2026 kết thúc sáng nay 19/3, xác định đủ 8 đội giành quyền vào tứ kết. Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid và Sporting Lisbon được chia vào 4 cặp đấu theo nhánh bốc thăm từ trước vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Cặp đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu 2 lượt giữa Real Madrid và Bayer Munich. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là mùa giải 2023-2024, khi Real Madrid giành quyền đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 4-3 (hòa 2-2 ở lượt đi, thắng 2-1 lượt về).

Các đội bóng vào tứ kết Champions League.

Ở mùa giải này, Real Madrid thi đấu không tốt trong giai đoạn phân hạng (gồm 8 trận tính điểm). Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha thể hiện được đúng đẳng cấp khi vượt qua Benfica và Man City ở 2 vòng knock-out đầu tiên.

Trong khi đó, Bayern Munich chỉ xếp sau Arsenal ở vòng phân hạng. Đại diện của bóng đá Đức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 10-2 trước Atalanta ở vòng 1/8.

Đến vòng tứ kết, bóng đá Anh từ 6 đại diện chỉ còn lại 2 đội đi tiếp là Arsenal và Liverpool. Đây là lần đầu tiên UEFA Champions League có 4 đội bóng thuộc cùng quốc gia (Chelsea, Newcastle, Man City và Tottenham) bị loại đồng thời ở một vòng đấu.

La Liga (Tây Ban Nha) là giải đấu đóng góp nhiều đại diện nhất ở vòng tứ kết (3 đội). Tuy nhiên, ngoài Real Madrid, 2 đội còn lại là Barcelona và Atletico Madrid phải loại nhau.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 châu Âu

Lượt đi

2h ngày 8/4: Sporting Lisbon vs Arsenal.

2h ngày 8/4: Real Madrid vs Bayern Munich.

2h ngày 9/4: PSG vs Liverpool.

2h ngày 9/4: Barcelona vs Atletico Madrid.

Lượt về

2h ngày 15/4: Liverpool vs PSG.

2h ngày 15/4: Atletico Madrid vs Barcelona.

2h ngày 16/4: Arsenal vs Sporting Lisbon.

2h ngày 16/4: Bayern Munich vs Real Madrid.