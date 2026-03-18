Arsenal thắng Bayer Leverkusen, vào tứ kết Champions League

(VTC News) -

Trong khi Chelsea và Man City bị loại (thua cả lượt đi lẫn lượt về), Arsenal là đội bóng Anh duy nhất giành chiến thắng trong loạt trận sáng nay 18/3 của vòng 1/8 UEFA Champions League. Trên sân vận động Emirates (London, Anh), đội chủ nhà đánh bại Bayer Leverkusen với tỷ số 2-0.

So với trận hòa 1-1 ở lượt đi, cuộc tái đấu giữa Arsenal và Bayer Leverkusen diễn ra hấp dẫn hơn khi đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn, số lượng cơ hội và các tình huống tấn công uy hiếp của đại diện giải Ngoại Hạng Anh vượt trội. Thủ môn Janis Blaswich của Bayer Leverkusen chơi xuất sắc với 10 pha cứu thua nhưng vẫn không giúp được đội bóng Đức tránh thất bại.

Arsenal thắng Bayer Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. (Ảnh: Reuters)

Sau vài pha bỏ lỡ, Arsenal mở tỷ số ở phút 36. Cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm của Eberechi Eze không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Đây là một trong số 12 cú dứt điểm (7 lần trúng đích) của Arsenal ở nửa đầu trận đấu.

Đội chủ nhà dập tắt hy vọng của đối thủ ở phút 63. Declan Rice băng lên cướp bóng và thực hiện cú sút ở sát vòng cấm. Thủ môn Blaswich chỉ có thể đứng im nhìn bóng đi vào khung thành. Arsenal lập tức thay người, thiết lập thế trận an toàn để giữ tỷ số 2-0 đến hết trận.

Chiến thắng 2-0 (chung cuộc 3-1) đưa Arsenal vào tứ kết Champions League. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta là Sporting Lisbon.

Đại diện của Bồ Đào Nha tạo nên màn "ngược dòng" ngoạn mục sau khi thua Bodo/Glimt 0-3 ở lượt đi. Trong cuộc tái đấu sáng nay, Sporting Listbon ghi 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0 (chung cuộc 5-3).

Số liệu thống kê Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen.