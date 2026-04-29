Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Arsenal, bán kết Cúp C1 châu Âu ngày 30/4

(VTC News) -

Trận Atletico Madrid đấu với Arsenal diẽn ra lúc 2h ngày 30/4 trên sân Wanda Metropolitano (Madrid, Tây Ban Nha). Đây là cuộc đối đầu của 2 đội bóng mang phong cách trái ngược với cặp bán kết hấp dẫn nhất lịch sử Champions League vừa kết thúc sáng nay (29/4) giữa PSG và Bayern Munich.

Hệ thống dữ liệu mô phỏng của Opta dự đoán cơ hội thắng của Atletico Madrid và Arsenal là 33,2% - 38,7%. Ở vòng phân hạng, Atletico Madrid từng thua Arsenal 0-4.

Nhận định Atletico Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid vẫn là đại diện tiêu biểu cho trường phái bóng đá thực dụng suốt nhiều năm qua dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone. Đội bóng này luôn là khắc tinh của các đội bóng lớn có lối chơi thiên về tấn công áp đặt dựa trên nền tảng kiểm soát.

Atletico Madrid loại Barcelona ở tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Đội hình chặt chẽ, thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp, áp sát quyết liệt là những điểm mạnh làm nên thương hiệu phòng ngự của Atletico Madrid. Kể cả khi chơi trên sân nhà, đội bóng của Tây Ban Nha vẫn sẵn sàng chơi phản công rình rập với đội hình lùi sâu.

Dù là đội bóng nổi tiếng về khả năng phá lối chơi đối thủ và phòng ngự, Atletico Madrid vẫn luôn sở hữu những tiền đạo có thể trừng phạt sai lầm của đối phương. Julian Alvarez sẽ là niềm hy vọng của đội chủ nhà. Ở trận đấu gần nhất giữa 2 đội, dù Atletico Madrid thua 0-4, Alvarez vẫn không ít lần khiến Arsenal phải thót tim.

Arsenal đang ở giai đoạn khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Arsenal đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải khi nỗi ám ảnh "về nhì" lại xuất hiện với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. "Pháo thủ" sa sút rõ rệt trong khoảng một tháng qua khi cơn bão chấn thương ập đến đúng thời điểm phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Tại đấu trường quốc nội, Arsenal bị loại khỏi 2 giải cúp và mất dần lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City. Lợi thế hơn Man City 9 điểm không còn. Việc phải căng sức thi đấu cả ở Champions League càng trở thành "gánh nặng" đối với Arsenal.

Trong số các đội lọt vào bán kết UEFA Champions League (cúp C1 châu Âu) mùa này, Arsenal trải qua vòng tứ kết "dễ thở" nhất khi đối thủ của họ chỉ là Sporting Lisbon. Cuối cùng thầy trò ông Arteta vẫn chật vật thắng đối thủ chỉ với 1 bàn sau cả 2 lượt trận.

Viễn cảnh Arsenal đánh mất tất cả đang hiện ra trước mắt. Đẳng cấp của nhà vô địch là điều mà thế hệ cầu thủ này chưa thể hiện được. Thậm chí, họ cũng không thể duy trì được phong độ và cách chơi hiệu quả như giai đoạn đầu mùa giải.

Thông tin lực lượng

Đội chủ nhà Atletico Madrid vắng Pablo Barrios (chấn thương gân kheo) và Jose Gimenez (chấn thương cơ). Ở một diễn biến khác, tiền đạo Ademola Lookman (chấn thương cơ) và David Hancko (chấn thương mắt cá chân) đều chưa chắc chắn ra sân và thể trạng của họ sẽ được đánh giá trước khi trận đấu bắt đầu.

Julian Alvarez vắng mặt ở trận đấu tại La Liga cuối tuần qua vì không đảm bảo thể lực, nhưng anh được cho là sẽ đá chính. Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza hoặc Marcos Llorente đủ sức khỏe để đá chính ngay từ đầu.

Bên kia chiến tuyến, Mikel Merino (chấn thương bàn chân) và Jurrien Timber (chấn thương mắt cá chân) chắc chắn vắng mặt, Riccardo Calafiori cũng không kịp trở lại ở trận đấu giữa tuần. Khả năng ra sân của một loạt cầu thủ trụ cột như Kai Havertz, Eberechi Eze và Martin Zubimendi còn bỏ ngỏ.

Bukayo Saka đã gây ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Newcastle sau khi bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Jan Oblak; Molina, Le Normand, Clement Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Antoine Griezmann, Juian Alvarez.

Arsenal: David Raya; Ben White, Willam Saliba, Gabriel, Hincapie; Martin Odegaard, Zubimendi, Delcan Rice; Bukayo Saka, Gyokeres, Martinelli.

Dự đoán: Atletico Madrid 3-1 Arsenal.