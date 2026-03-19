Kết quả Barcelona 7-2 Newcastle: Yamal, Lewandowski lập kỷ lục

(VTC News) -

Sau khi hòa Newcastle United với tỷ số 2-2 ở lượt đi trên sân khách, Barcelona tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành quyền đi tiếp trong cuộc tái đấu sáng nay 19/3. Raphinha, Robert Lewandowski, Marc Bernal, Fermin Lopez và Lamine Yamal khiến cú đúp bàn thắng của Anthony Elanga cho đội bóng Anh trở nên vô nghĩa.

Hiệp một của trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 5 bàn thắng. Trong vòng chưa đầy 30 phút, bảng tỷ số của trận đấu nhảy đến 2-2. Barcelona 2 lần vượt lên nhờ các bàn thắng của Raphinha và Marc Bernal. Elanga 2 lần giúp Newcastle United gỡ hòa.

Barcelona đánh bại Newcastle United. (Ảnh: Reuters)

Cuối hiệp một, Lamine Yamal đá phạt đền nâng tỷ số lên 3-2 cho Barcelona. Số 10 của đội chủ nhà (18 tuổi 248 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm mốc 10 bàn thắng tại UEFA Champions League, phá kỷ lục của Kylian Mbappe.

Đội bóng Anh có phần lép vế nhưng vẫn có những điểm sáng mang đến hy vọng sau nửa đầu trận đấu. Tuy nhiên, Newcastle United sụp đổ quá nhanh trong hiệp đấu còn lại. Khi cố gắng tấn công, đội khách lại càng lộ ra vấn đề ở tuyến dưới.

Chỉ trong khoảng hơn 15 phút đầu hiệp 2, đội khách nhận thêm 3 bàn thua từ những tình huống mà hàng thủ của họ bị đánh bại dễ dàng cả trong "bóng sống" lẫn tình huống cố định. Lewandowski có cú đúp bàn thắng và lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất ở vòng loại trực tiếp Champions League (37 tuổi 209 ngày).

Phút 72, Raphinha nâng tỷ số lên 7-2 khiến phần còn lại của trận đấu không còn nhiều ý nghĩa. Barcelona thắng chung cuộc 9-4 sau 2 lượt trận để giành quyền vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ là đội bóng đồng hương Atletico Madrid (thua Tottenham 2-3 ở lượt về, thắng chung cuộc 7-5).

Barcelona 7-2 Newcastle Raphina 6' 15' Elanga Bernal 18' 28' Elanga Yamal 45+7' Fermin 51' Lewandowski 56' Lewandowski 61' Raphinha 72'

Số liệu thống kê trận Barcelona 7-2 Newcastle United.