Arsenal thắng Atletico Madrid 1-0, vào chung kết Champions League

Bàn thắng của Bukayo Saka giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid trên sân nhà Emirates (London, Anh) trong trận bán kết lượt về Champions League. Arsenal lần thứ hai lọt vào trận chung kết của Cúp C1 châu Âu - tròn 20 năm sau lần đầu tiên.

Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, cả Arsenal và Atletico Madrid đều giữ nguyên sự thận trọng trong cuộc tái đấu. Atletico Madrid chỉ tấn công trong ít phút đầu trước khi thiết lập đội hình phòng ngự. Arsenal kiểm soát bóng vượt trội (68%) trong hiệp đầu tiên nhưng không tạo ra sức ép liên tục trước hàng thủ lùi sâu và rất chặt chẽ của đối thủ.

Dù vậy, khi đội chủ nhà dồn ép ở cuối hiệp một, bước ngoặt của trận đấu xảy ra. Pha chọc khe bất ngờ từ gần giữa sân của William Saliba cho Viktor Gyokeres làm xáo trộn hàng thủ Atletico Madrid. Thủ môn Jan Oblak đẩy được cú sút của Leandro Trossard nhưng Saka lập tức có mặt để đá bồi ghi bàn.

Atletico Madrid buộc phải tấn công. Đội khách có cơ hội gỡ hòa ở ngay đầu hiệp hai khi Saliba mắc sai lầm. Tuy nhiên, sau khi vượt qua thủ môn của đội chủ nhà, Giuliano Simeone lại không giữ được thăng bằng để tung ra cú sút vào khung thành trống.

Ngoài pha bóng này, hàng phòng ngự của Arsenal hoàn toàn vô hiệu hóa được những mũi tấn công nguy hiểm nhất của đối thủ là Julian Alvarez và Antoine Griezmann. Những phương án thay người của huấn luyện viên Diego Simeone cũng không cải thiện được tình hình.

Arsenal chơi an toàn trong hiệp 2 với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 36%. Đội chủ nhà cũng có 1 cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng Gyokeres lại sút không trúng đích.

Đội chủ nhà bảo vệ thành công tỷ số cách biệt chỉ 1 bàn. Arsenal thắng 1-0 trong trận lượt về, chung cuộc 2-1 để giành quyền vào chung kết Champions League. Đối thủ của đội bóng Anh là Bayern Munich hoặc Paris Saint-Germain.

Arsenal 1-0 (2-1) A. Madrid Saka 44'

Số liệu thống kê Arsenal 1-0 Atletico Madrid.

Đội hình Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal: David Raya (7,3 điểm), Riccardo Calafiori (6,4), Gabriel Magalhaes (6,5), William Saliba (6,8), Ben White (7,0), Myles Lewis-Skelly (6,9), Declan Rice (7,5), Eberechi Eze (6,9), Bukayo Saka (7,8), Viktor Gyokeres (5,5), Leandro Trossard (6,8) - Thay người: Piero Hincapie (6,8), Noni Madueke (6,7), Martin Odegaard (6,8), Martin Zubimendi (6,4), Gabriel Martinelli.

Atletico Madrid: Jan Oblak (6,3 điểm), Marc Pubill (7,1), Robin Le Normand (6,3), David Hancko (6,8), Matteo Ruggeri (6,8), Giuliano Simeone (6,2), Marcos Llorente (6,4), Koke (6,2), Ademola Lookman (6,1), Antoine Griezmann (6,3), Julian Alvarez (6,1) - Thay người: Johnny Cardoso (6,1), Alexander Sorloth (5,8), Nahuel Molina (5,9), Alex Baena (6,5), Thiago Almada (6,2).