Mbappe xin lỗi Trung Quốc vì phát ngôn 'thiếu suy nghĩ'

(VTC News) -

Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, tiền đạo Kylian Mbappe đã có những chia sẻ liên quan hình ảnh bản thân bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những phát ngôn của ngôi sao tuyển Pháp về vấn đề này gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, khi anh nhắc đến một nhà cách mạng Trung Quốc với thái độ thiếu chuẩn mực.

Một loạt thương hiệu, nhãn hàng và đặc biệt là các sản phẩm đồ uống của Trung Quốc dừng hợp tác ngay lập tức với tiền đạo sinh năm 1998. Các trận đấu của Real Madrid lập tức dừng phát sóng trên lãnh thổ Trung Quốc từ ngày 26/10.

Kylian Mbappe phát ngôn thiếu chuẩn mực khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ.

Nhận thức được hệ lụy từ phát ngôn thiếu chuẩn mực của mình, Kylian Mbappe đưa ra thông cáo xin lỗi chính thức bằng cả 3 thứ tiếng Trung Quốc, Pháp và tiếng Anh.

Thông cáo của Mbappe có đoạn: “Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tôi đã phản ứng về một bức ảnh của mình được sử dụng để miêu tả tôi. Bình luận của tôi thật không phù hợp, và giờ tôi hiểu rằng nó đã làm tổn thương nhiều người ở Trung Quốc và trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới.

Tôi xin lỗi tất cả những người mà lời nói của tôi có thể đã xúc phạm. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi. Tôi vô cùng tôn trọng người dân Trung Quốc và lịch sử của họ, và tôi thành thật xin lỗi”.

Trong một động thái khác, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - ông Javier Tebas đã phải đăng đàn xin lỗi toàn bộ người dân Trung Quốc. Mbappe là tuyển thủ Pháp nhưng đang thi đấu cho Real Madrid - đội bóng hàng đầu của La Liga (Tây Ban Nha). Hành động của Mbappe có thể ảnh hưởng trầm trọng đến yếu tố hình ảnh và thương mại của Real Madrid cũng như La Liga trên lãnh thổ Trung Quốc.

Ông Tebas nói: “Chúng tôi nhận thức được những tổn hại từ vấn đề này có thể gây ra. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Trung Quốc”.