Ronaldo dùng thành tích xin giảm án, bị phạt nhẹ như không

(VTC News) -

Uỷ ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ngày 19/10 quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) đối với Cristiano Ronaldo vì tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, trong quá trình xem xét vụ việc, tiền đạo 41 tuổi đã viện dẫn những thành tích nổi bật trong sự nghiệp để đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Theo Euronews, Cristiano Ronaldo đề nghị Hội đồng Kỷ luật xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cụ thể gồm “không có tiền sử vi phạm kỷ luật trong mùa giải hiện tại và ba mùa giải trước đó, có những đóng góp quan trọng cho bóng đá, được ghi nhận về thành tích thể thao và hợp tác làm sáng tỏ sự thật vụ việc”.

“Liên quan đến các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm những đóng góp quan trọng cho bóng đá và sự ghi nhận đối với thành tích thể thao, Cristiano Ronaldo đã cung cấp hồ sơ thành tích thi đấu, trong đó liệt kê những giải thưởng và danh hiệu mà anh nhận được trong suốt sự nghiệp”, quyết định kỷ luật của FPF nêu rõ.

Cristiano Ronaldo đề nghị Hội đồng Kỷ luật xem xét các tình tiết giảm nhẹ. (Ảnh: AP)

Trong quá trình đánh giá, Hội đồng Kỷ luật FPF ghi nhận những thành tựu nổi bật của Ronaldo, bao gồm 5 danh hiệu Quả bóng vàng, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ do FPF trao tặng và danh hiệu Đại sĩ quan Huân chương Hoàng tử Henry (Order of Prince Henry).

Ngoài ra, Hội đồng Kỷ luật cũng đề cập đến “thái độ của cầu thủ sau khi xảy ra sự việc, đặc biệt là sự hối lỗi được thể hiện trong bản tường trình ngày 10/10/2026”.

Tuy nhiên, mặc dù một số tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét, FPF cũng xác định những tình tiết tăng nặng, đặc biệt là mức độ chú ý của truyền thông đối với vụ việc và vai trò đội trưởng của Ronaldo.

“Ngược lại, sự cần thiết phải áp dụng hình thức xử phạt được tăng cường bởi các yếu tố sau. Thứ nhất, vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn từ truyền thông, điều mà người bị cáo buộc hoàn toàn có thể lường trước. Vì vậy, cầu thủ này có trách nhiệm phải đặc biệt kiềm chế và thận trọng khi lựa chọn thời điểm cũng như cách thức thể hiện sự bất mãn.

Thứ hai, người bị cáo buộc đảm nhận những trách nhiệm đặc biệt trong cơ cấu tổ chức bóng đá, nhất là trên cương vị đội trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Do đó, anh phải là tấm gương để các vận động viên khác noi theo”, quyết định kỷ luật nêu rõ.