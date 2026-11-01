Vừa vô địch Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức nói 'em có thể là người may mắn hơn'

(VTC News) -

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 260 điểm. Chiến thắng của nam sinh là kết quả của màn cạnh tranh quyết liệt với ba nhà leo núi khác, đặc biệt là những bước ngoặt liên tiếp ở hai phần thi Tăng tốc và Về đích.

Trong lúc thi đấu, Anh Đức nhiều lần hét vang khi đưa ra đáp án chính xác ở những câu hỏi quan trọng. Tuy nhiên, sau khi giành vòng nguyệt quế, nam sinh lại khá trầm lắng.

Sự thay đổi ấy khiến nữ MC tò mò hỏi liệu em đang bất ngờ, ngỡ ngàng trước chiến thắng hay cần một khoảng lặng để bình tâm sau cuộc đua nhiều cảm xúc.

Phần thi Về đích của Anh Đức. (Nguồn: VTV)

Anh Đức nói lúc này em muốn chia sẻ về hành trình mình đã đi qua. Đáng chú ý, khi nhìn nhận về chiến thắng, nhà vô địch không chỉ nói về nỗ lực hay khả năng của bản thân mà còn nhắc đến yếu tố may mắn.

Đoàn Lê Anh Đức cho rằng hành trình của cả bốn thí sinh đều rất đáng nhớ, các bạn đều rất giỏi.

“Trong ngày thi đấu hôm nay, em có thể là người may mắn hơn và chớp được thời cơ ở những khoảnh khắc quyết định”, nhà vô địch nói.

Cách nhìn nhận này cho thấy sự trân trọng của Anh Đức dành cho thí sinh đã cùng mình bước vào trận chung kết. Dù giành chiến thắng với 260 điểm, nam sinh không xem kết quả là sự vượt trội tuyệt đối mà nhấn mạnh vai trò của thời cơ trong một cuộc thi có nhiều diễn biến gay cấn, khó lường trên đường leo núi.

Từ những tiếng hét đầy phấn khích trên sân khấu đến sự trầm lắng khi chia sẻ sau đăng quang, Anh Đức cho thấy một khía cạnh khác phía sau chiến thắng. Với nam sinh trường Ams, vòng nguyệt quế là thành quả đáng nhớ sau nhiều năm theo đuổi cuộc thi, nhưng hành trình và những người đồng hành cũng là điều em trân trọng.

Sau 6 năm theo đuổi cuộc thi, Đoàn Lê Anh Đức chạm tới mục tiêu lớn nhất. Chiến thắng 260 điểm không chỉ đưa nam sinh trường Ams lên bục cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 2026 mà còn khép lại hành trình đáng nhớ bằng Vòng nguyệt quế vinh quang - món quà đặc biệt dành cho những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng em.

“Đặc biệt, điều khiến em vui và tự hào nhất là góp phần giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ hai liên tiếp”, Đoàn Lê Anh Đức tiết lộ về cảm xúc đầu tiên sau khi biết mình giành vị trí cao nhất của Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Năm ngoái, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, mang về ngôi vô địch Olympia 2025 cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm nay, Đoàn Lê Anh Đức tiếp nối thành tích ấy, giúp trường giữ vòng nguyệt quế năm thứ hai liên tiếp. Với Đức, đây là điều khiến em vui và tự hào nhất.