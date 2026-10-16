Nhà sáng lập Got It: Bách khoa không thiếu nhân tài, cần mở cánh cửa đủ rộng

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 15/10, TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It - một trong số ít startup do người Việt sáng lập thành công tại thung lũng Silicon (Mỹ), chia sẻ hành trình khởi nghiệp và những trăn trở về cơ hội vươn ra thế giới của nhân tài Việt Nam.

TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

“15 năm ở thung lũng Silicon, tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp công nghệ xuất thân từ một đại học ở Việt Nam. Trong khi đó, hàng trăm nghìn các nhà sáng lập đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore”, ông Hùng bày tỏ.

Theo ông, Đại học Bách khoa Hà Nội không thiếu nhân tài, điều đã được chứng minh qua những thành tựu trong suốt 70 năm phát triển. Vấn đề là cần mở ra “những cánh cửa đủ rộng” để các tài năng ấy phát huy năng lực ở tầm quốc tế.

Để minh chứng, TS Hùng kể lại hành trình của chính mình, từ sinh viên K42 ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội đến nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ.

Tự nhận mình là sinh viên bình thường, ông Hùng hài hước cho rằng có lẽ các thầy cô nhớ mặt mình vì ngày trước “thi lại nhiều quá”.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại nhóm phần mềm Vietkey trong vài năm, trước khi nhận học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ để theo học tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác run run của mình khi gọi điện cho thầy Nguyễn Thúc Hải - người viết thư giới thiệu cho tôi - để báo cho thầy là tôi đã nhận được học bổng và sẽ đi Mỹ. Tôi biết ơn thầy không chỉ vì lá thư giới thiệu mà còn vì niềm tin thầy đã dành cho một sinh viên rất bình thường”, ông Hùng nói.

Trong thời gian làm tiến sĩ tại Mỹ, ông Hùng thử phát triển một đồ án môn học thành sản phẩm công nghệ và đưa ra thị trường. Sản phẩm có khách hàng, tạo được doanh thu, mở đường để ông đến Thung lũng Silicon xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp về AI trong lĩnh vực giáo dục.

Doanh nghiệp sau đó thu hút 50 triệu USD vốn đầu tư từ các quỹ quốc tế. Ứng dụng Got It của TS Hùng từng vươn lên vị trí thứ hai trên App Store trong lĩnh vực giáo dục tại Mỹ, chỉ sau một ứng dụng của Apple.

Đáng chú ý, đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm chủ yếu làm việc tại Việt Nam, trong đó nhiều người tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nền tảng AI của doanh nghiệp đang phục vụ hàng chục nghìn giáo sư, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng trên khắp nước Mỹ.

“Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe khoang về thành công cá nhân, mà muốn nói lên một điều trăn trở: Làm sao để có nhiều hành trình như vậy? Và những việc tôi làm được không phải là một ngoại lệ”, ông Hùng chia sẻ.

Theo nhà sáng lập Got It, nếu một người bình thường như ông có thể khởi nghiệp thành công tại Mỹ thì hàng trăm, hàng nghìn kỹ sư Bách khoa khác cũng có thể làm được điều tương tự, thậm chí tốt hơn.

Đưa Bách khoa thành đại học tinh hoa toàn cầu trong 10 năm tới

Từ câu chuyện của mình, TS Trần Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam đã xác định khoa học và công nghệ là động lực chính của nền kinh tế. Sự phát triển của đất nước trong tương lai phải dựa vào trí tuệ, thay vì lao động giá rẻ, đất đai hay những yếu tố may mắn.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần đội ngũ đông đảo kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trong những lĩnh vực như AI, robot hay bán dẫn, đất nước không thể chỉ trông chờ vào một số ít cá nhân xuất sắc mà cần hàng trăm nghìn người tài, cần cả một thế hệ. Đại học phải là nơi đào tạo và tạo dựng thế hệ đó.

Theo ông Hùng, việc Đại học Bách khoa Hà Nội vươn ra thế giới không có nghĩa là xa rời sứ mệnh phụng sự đất nước. Ngược lại, đây là cách để nhà trường thực hiện sứ mệnh ấy với năng lực và mức độ đóng góp lớn hơn.

Qua những năm làm việc ở thung lũng Silicon, ông dẫn chứng vai trò của các đại học hàng đầu như Stanford, Đại học California, Berkeley trong việc tập hợp nhân tài, tạo ra tri thức và kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp.

Những mô hình như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang hay Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) cũng đặt ra câu hỏi về vị trí của các trường đại học Việt Nam, trong đó có Bách khoa Hà Nội, trong khát vọng phát triển đất nước.

“Chúng ta không chờ đất nước giàu lên mới đầu tư cho đại học. Đại học phải là một động lực để đất nước phát triển giàu mạnh. Và ước mơ về một Bách Khoa toàn cầu không chỉ là nơi đào tạo những con người đi khắp thế giới mà còn là nơi thu hút nhân tài khắp thế giới đến Việt Nam. Sinh viên Việt Nam ngay tại Việt Nam mà vẫn có cơ hội để giải quyết các bài toán tầm vóc thế giới”, ông Hùng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa khát vọng này, bên cạnh nguồn lực đầu tư và cơ chế phù hợp, ông Trần Việt Hùng cho rằng đội ngũ cựu sinh viên cần chủ động đồng hành cùng nhà trường.

Các cựu sinh viên có thể hỗ trợ thế hệ đi sau, kết nối hoạt động nghiên cứu, mở rộng cơ hội học tập, khởi nghiệp; đóng góp tài chính, trở về giảng dạy hoặc đưa những bài toán thực tế từ doanh nghiệp vào giảng đường.

Về phần mình, nhà sáng lập Got It khẳng định sẵn sàng kết nối đồng nghiệp, đối tác và doanh nghiệp trong mạng lưới của mình với Đại học Bách khoa Hà Nội, góp phần tạo thêm cơ hội phát triển cho sinh viên.

“Từ trải nghiệm của một cựu sinh viên, tôi xin gửi gắm một đề nghị: Hãy đặt Bách khoa vào nhóm ưu tiên đầu tư của đất nước. Hãy tạo cơ hội cho Bách khoa, cho Bách khoa tất cả những gì có thể để biến Bách khoa thành đại học tinh hoa có sức cạnh tranh toàn cầu, không phải trong 70 năm nữa mà ngay trong 10 năm tới”, ông đề xuất.

TS Trần Việt Hùng kỳ vọng trong 10 năm tới, mỗi năm sẽ có hàng nghìn, hàng chục nghìn kỹ sư Bách khoa tự tin làm việc trên khắp thế giới, đồng thời có thể xây dựng ngay tại Việt Nam những công trình khoa học và doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Bách khoa cũng phải trở thành điểm đến thu hút sinh viên từ Jakarta, Bangalore, Seoul hay Boston đến Hà Nội học tập, nghiên cứu; thu hút các nhà khoa học quốc tế lựa chọn lập nghiệp tại Việt Nam.

“Một Bách khoa toàn cầu có thể trở thành cầu nối giữa nguồn lực ấy với thế hệ nhân tài mới của Việt Nam. Đây không chỉ là mong muốn dành cho một ngôi trường. Đây là một phần thiết thực để đóng góp cho khát vọng Việt Nam 2045”, TS Trần Việt Hùng nói thêm.