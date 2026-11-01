TRỰC TIẾP: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Cảm xúc của nhà leo núi trước chung kết
Ai sẽ sở hữu vòng nguyệt quế danh giá?
Có gì đặc biệt ở Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26?
Bốn điểm cầu sẵn sàng ‘tiếp lửa’
Tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội là địa điểm đặt điểm cầu cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành chiến thắng quý IV, trở thành đại diện cuối cùng ghi tên vào trận chung kết.
Tại Khánh Hòa, Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, được lựa chọn làm điểm cầu tiếp lửa cho Trần Võ Gia Bảo. Đây là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt với địa phương khi người dân cùng hướng về hành trình chinh phục Olympia của nam sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.
Dàn cổ động viên cổ vũ nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo theo phong cách các chú bộ đội.
Tại Phú Thọ, điểm cầu được đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là nơi thầy cô, bạn bè và người dân địa phương tập trung cổ vũ Lý Thái Dương, nhà vô địch quý II.
Tại Hưng Yên, điểm cầu đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Các học sinh, thầy cô, phụ huynh và người dân sẽ cùng hội tụ, tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Huy Quang Minh.
Bốn địa phương, bốn điểm cầu nhưng cùng chung một kỳ vọng: đại diện thí sinh sẽ thi đấu tự tin, bình tĩnh và có một trận chung kết đáng nhớ, mang vinh quang cho quê nhà.
Không khí tưng bừng, náo nức tại 4 điểm cầu - sẵn sàng tiếp lửa cho các nhà leo núi chinh phục trận Chung kết năm gay cấn tìm ra chủ nhân ngôi vô địch và vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026.
Bốn nhà leo núi sẵn sàng tranh tài
Sáng 1/11, hàng triệu khán giả yêu mến Đường lên đỉnh Olympia hướng về trận chung kết năm thứ 26. Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu trí quyết định để tìm ra chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế danh giá.
Bốn thí sinh góp mặt gồm Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).
TRỰC TIẾP: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026
8h30, 4 nhà leo núi đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Khánh Hòa và Phú Thọ bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, ai sẽ giành vòng nguyệt quế danh giá?
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