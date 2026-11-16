Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tung ảnh ngọt ngào trước ngày đón con đầu lòng

NSND Tự Long: Từ anh thợ mộc, phụ hồ đến Tiến sĩ
Từng học nghề mộc, làm phụ hồ, lơ xe... để mưu sinh, NSND Tự Long có hành trình nhiều thăng trầm trước khi thành NSND, Đại tá, có học vị Tiến sĩ.
Tóc Tiên giành hạng 3 tại cuộc thi quốc tế 'Eurovision Song Contest Asia 2026'
Với số điểm 164 chung cuộc, Tóc Tiên giành vị trí hạng 3 tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026.
NSND Tự Long nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 53
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Đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ diễn viên này tiếp tục gây chú ý về nhan sắc lẫn diễn xuất.
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