Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tung ảnh ngọt ngào trước ngày đón con đầu lòng

Tối 31/8/2026, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân cùng dòng trạng thái ngắn gọn “She said yes” (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, Khả Ngân cũng chia sẻ hình ảnh bên nam diễn viên, gọi đây là “một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất” của cô. Nữ diễn viên cảm ơn bạn đời vì đã đến, yêu thương và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng.