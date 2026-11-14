Phim 'Huy Bến xe' đăng tải đã lâu, vì sao Hoàng Mèo, Tấn Bo vẫn bị khởi tố?

(VTC News) -

Video: Công an lý giải vì sao Hiệp ‘đen’ và một số nghệ sĩ bị khởi tố dù clip được sản xuất nhiều năm trước.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”). Trong quá trình, công an khởi tố một số nghệ sĩ, như Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc… liên quan đến việc tham gia sản xuất phim ca nhạc “Huy Bến xe” cổ súy bạo lực.

Dư luận băn khoăn vì sao các đoạn clip, sản phẩm gắn mác “giang hồ mạng” này được đăng tải từ nhiều năm trước nhưng đến nay vụ việc mới bị xử lý hình sự?

Một số nghệ sĩ bị khởi tố về hành vi vi phạm pháp luật

Theo Công an TP.HCM, dù người liên quan đăng tải các đoạn clip từ nhiều năm trước nhưng hành vi đã thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật hình sự.

Do đó, khi cơ quan điều tra làm rõ và chứng minh được hành vi phạm tội và người phạm tội thì người liên quan đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết luận điều tra cho thấy, Trịnh Minh Tâm (tức Dương Chấn Huy) là chủ mưu, đứng tên sản xuất và đầu tư phim nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (tức Hào) làm đạo diễn, xây dựng kịch bản có nhiều phân cảnh các nhóm giang hồ dùng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê.

Biết “Hiệp đen” nổi lên với hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, nhóm của Tâm mời người này đóng vai “ông trùm”. Nhóm đồng thời mượn nhà và khách sạn làm bối cảnh để khuếch trương thanh thế.

Bộ phim có sự tham gia của khoảng 40 - 50 người, sau đó được đăng tải lên YouTube và thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Hiệp ‘đen’ và những người liên quan tại cơ quan công an

Trong danh sách bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc trong giới giải trí như Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo), Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc).

Bên cạnh đó còn có các bị can Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Mãi (đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất kiêm diễn viên) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những ai có liên quan đến việc sản xuất, phát tán bộ phim ca nhạc vi phạm này hãy nhanh chóng ra đầu thú, thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng.

Công an khuyến cáo tất cả mọi hành vi lợi dụng các sản phẩm giải trí để đánh bóng tên tuổi cho tội phạm, cổ súy bạo lực đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.