Bị khởi tố, diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo bật khóc xin khoan hồng

(VTC News) -

Video: Lời khai của diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo sau khi bị khởi tố

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp “đen”) cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Đáng chú ý, trong số 11 người bị khởi tố liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” có hai diễn viên Hoàng Mèo và Tấn Bo.

Tại cơ quan điều tra, cả hai diễn viên đều bật khóc, thừa nhận hành vi vi phạm và bày tỏ sự hối hận khi tham gia bộ phim có nhiều cảnh bạo lực, giang hồ. Hai người mong muốn được cơ quan chức năng xem xét khoan hồng để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo lời khai, diễn viên Hoàng Mèo thừa nhận việc tham gia bộ phim là sai trái, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và giới trẻ.

“Chuyện tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi có lời khuyên dành cho các bạn trẻ, diễn viên trẻ và diễn viên cùng trang lứa khi tham gia làm phim phải tìm hiểu thật kỹ nội dung có đúng với thuần phong mỹ tục hay không, có trái với quy định của pháp luật hay không.

Đây là bài học rất lớn với tôi, kính mong cơ quan chức năng khoan hồng cho tôi có cơ hội sửa sai và sẽ không để chuyện này xảy ra trong cuộc đời nữa”, Hoàng Mèo nói.

Cũng tại cơ quan điều tra, diễn viên Tấn Bo cũng thừa nhận sai phạm khi tham gia phim ca nhạc của Hiệp “đen”, Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo và ca sĩ Kim Liên Ngọc.

Theo Tấn Bo, trong quá trình quay phim có nhiều cảnh hành động bạo lực, không đúng chuẩn mực. Bộ phim thể hiện các nhóm giang hồ tranh giành địa bàn tại Bến xe Miền Tây, qua đó phục vụ mục đích đánh bóng tên tuổi cho Hiệp “đen”.

“Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia vào clip này. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi muốn gửi đến nghệ sĩ nổi tiếng và những người làm nghệ thuật luôn cố gắng giữ gìn bản thân, đừng để xảy ra hệ lụy như tôi”, Tấn Bo trình bày.

Theo Công an TP.HCM, qua quá trình điều tra vụ án Hiệp “đen”, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”, có sự góp mặt của Hiệp “đen” cùng nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người sản xuất, đầu tư, quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Những người tham gia diễn xuất gồm Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979), Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990), Phan Hữu Liêm (SN 1989) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người gồm: Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Những người này bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.