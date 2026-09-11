Vụ 'kẹp tiền' ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị

(VTC News) -

TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh việc người bệnh trước khi vào phòng điều trị thường kẹp tiền (50.000-100.000 đồng) vào sổ xạ trị với mong muốn được gọi đến lượt nhanh hơn, Ban Giám đốc bệnh viện đã họp với các phòng, ban chức năng để xác minh sự việc.

Theo ông Hựu, bệnh viện xác định đây là vấn đề “không thể chấp nhận được” và phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngay sau khi họp với các bên liên quan, ngoài tạm đình chỉ những nhân viên y tế xuất hiện trong clip phản ánh, hiện bệnh viện E đã tạm thời dừng vị trí quản lý Khoa Xạ trị và bố trí một nhân viên khác phụ trách khoa trong thời gian xác minh nhằm bảo đảm tính khách quan trong quá trình xác minh.

Vụ ‘kẹp tiền’ ở BV E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị, không bao che lãnh đạo

TS.BS Nguyễn Công Hựu cho biết, Ban lãnh đạo bệnh viện xác định những thông tin phản ánh là nguồn tin quan trọng giúp Bệnh viện rà soát, làm rõ những vấn đề có dấu hiệu tồn tại và kịp thời chấn chỉnh trong công tác phục vụ người bệnh.

Bệnh viện sẽ xác minh cụ thể việc nhận tiền của người bệnh là hành vi tự phát mới xảy ra hay đã kéo dài; số tiền được nhận được sử dụng vào việc gì; có hay không việc vòi vĩnh, gây sức ép để người bệnh phải đưa tiền mới được xạ trị hoặc được thực hiện sớm hơn.

“Chúng tôi phải trả lời thỏa đáng câu hỏi của dư luận, đồng thời xác minh chính xác tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân”, ông Hựu cho biết.

Giám đốc Bệnh viện E khẳng định không bao che bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Sau khi có đầy đủ kết quả xác minh, bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng Kỷ luật để xem xét trách nhiệm. Trường hợp phải cho nghỉ việc cũng cần có kết luận rõ ràng để làm căn cứ xử lý.

TS.BS Nguyễn Công Hựu cho biết sự việc hiện đã được bệnh viện xác minh sơ bộ. Tuy nhiên, để bảo đảm việc xử lý chính xác, khách quan, Bệnh viện đã mời Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp.

Bệnh viện E dự kiến hoàn thiện báo cáo chính thức sự việc với Bộ Y tế trong ngày 11/9 hoặc 12/9. Sau khi có kết luận, kết quả xử lý sẽ được công khai, minh bạch.

Trước đó, theo phản ánh, bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E trước khi vào phòng điều trị thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện E đã họp khẩn, yêu cầu các nhân viên y tế của Khoa xạ trị xuất hiện trong clip phản ánh viết bản tường trình và bệnh viện cũng tạm đình chỉ công tác của những nhân viên y tế này.

Bệnh viện cũng đã báo cáo, đồng thời mời Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội phối hợp trong quá trình làm rõ vụ việc.