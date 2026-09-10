Bộ Y tế yêu cầu BV E làm rõ vụ 'bệnh nhân kẹp tiền vào sổ để được xạ trị nhanh'

(VTC News) -

Ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện E xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị, trong đó có nội dung bệnh nhân “muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”.

Giám đốc Bệnh viện E cần khẩn trương làm rõ các nội dung được báo chí phản ánh, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có.

Bệnh viện E có trách nhiệm công khai kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để đơn vị tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục cũng yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh. Việc khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Hệ thống xạ trị tại Bệnh viện E.

Trước đó, theo phản ánh của một số bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ. Những người này cho rằng đây là cách để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.

Một số bệnh nhân mô tả việc này đã trở thành “cái lệ” tại khu vực xạ trị. Với người đang điều trị ung thư, mỗi lần đến viện thường kéo dài và việc phải ngồi chờ đợi khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là những bệnh nhân phải xạ trị liên tục trong nhiều ngày.

Hiện Bệnh viện E đang được yêu cầu xác minh cụ thể phản ánh trên. Chưa có kết luận của cơ quan chức năng về việc có hay không hành vi nhận tiền để ưu tiên người bệnh. Khoa Xạ trị, Bệnh viện E được đưa vào hoạt động từ năm 2021, với hệ thống máy xạ trị hiện đại phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư.