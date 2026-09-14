VTV6 phát trực tiếp bóng đá ASIAD 2026

(VTC News) -

Sau thời gian người hâm mộ chờ đợi thông tin về bản quyền truyền hình môn bóng đá ASIAD 2026, VTV6 bất ngờ đưa trận đấu bóng đá của Việt Nam tại đại hội vào lịch phát sóng. Trước mắt, kênh này tường thuật trực tiếp màn so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa chiều 14/9.

Động thái của VTV6 nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi trước đó, thông tin về đơn vị phát sóng bóng đá ASIAD 20 tại Việt Nam vẫn chưa rõ ràng. Ngay trước ngày tuyển nữ Việt Nam bước vào tranh tài, chưa có đài truyền hình trong nước nào chính thức thông báo sở hữu bản quyền bóng đá của đại hội.

Việc trận ra quân của bóng đá nữ Việt Nam được phát sóng trên VTV6 mở ra khả năng người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp hành trình của các đội tuyển bóng đá tại ASIAD 2026 qua truyền hình.

Trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được phát sóng trực tiếp trên VTV6. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, việc VTV6 lên lịch tường thuật trận đấu chưa đồng nghĩa với thông báo chính thức về phạm vi bản quyền toàn bộ môn bóng đá ASIAD 2026. Những thông tin cụ thể về kế hoạch phát sóng các trận đấu tiếp theo vẫn cần chờ công bố từ đơn vị truyền hình.

ASIAD 20 thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng giành thành tích ở nhiều nội dung sở trường. Ngoài bóng đá, các môn như bắn súng, cử tạ, cầu mây, võ thuật, điền kinh, bơi hay bóng chuyền cũng được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của đoàn.

Trong đó, bóng đá vẫn là một trong những môn nhận được nhiều sự chú ý nhất. U23 Việt Nam bước vào ASIAD 20 với kỳ vọng vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng để lại dấu ấn tại đấu trường này khi đội nam lọt vào bán kết và kết thúc ASIAD 2018 ở vị trí thứ tư. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng làm nên cột mốc đáng nhớ với lần góp mặt ở bán kết ASIAD 2014.