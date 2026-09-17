VN-Index tăng gần 13 điểm sau tin Fed nâng lãi suất

(VTC News) -

Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi Fed tăng 25 điểm phần trăm lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch sáng 17/9 trong sắc đỏ, giảm gần 8,7 điểm (-0,48%).

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đầu tiên, VN-Index nhanh chóng hồi phục tích cực. Lực cầu gia tăng mạnh giúp sắc xanh lan tỏa bảng điện tử. Đáng chú ý, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, giúp các mã trong nhóm này đua nhau tăng tốc.

Từ sau khoảng 10h, đà tăng bắt đầu bứt tốc. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 14,82 điểm (+0,82%), đạt xấp xỉ 1.825 điểm. Trên sàn HoSE, sắc xanh chiếm ưu thế với 198 mã tăng, trong khi chỉ có 102 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Nhóm blue-chips tiếp tục là trụ cột của đà tăng này. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VHM, VPB, HPG, TCX, SSI, BID... góp phần hỗ trợ thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí tạo áp lực lên chỉ số VN-Index khi PLX, GAS, PVD, PVT, POW cùng giảm giá.

Vn-Index tăng gần 13 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Sang phiên chiều, đà tăng thu hẹp. Tuy vậy, đóng cửa phiên giao dịch 17/9, VN-Index vẫn giữ được mức tăng 12,66 điểm (+0,70%) đạt 1.822,77 điểm. Toàn sàn HoSE có 200 mã tăng (5 mã tăng trần), 114 mã giảm và 63 mã đứng giá tham chiếu.

Trong nhóm VN30 có 27 mã tăng, chỉ 1 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số VN30-Index tăng 20,72 điểm (+1,06%) lên 1.975,01 điểm.

Trong số 200 cổ phiếu xanh trên sàn HoSE có 100 mã tăng từ 1% trở lên. Một số mã tăng mạnh phải kể đến như SSB tăng 4,92%, LPB tăng 2,04%, HDB tăng 1,85%, CTG tăng 1,78%, VPB tăng 2,17%, SSI tăng 2,92%, GEX tăng 2,4%, VND tăng 2,07%...

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,68 điểm (0,25%) lên mức 273,90 điểm. UpCom-Index tăng 0,18 điểm, đạt 126,16 điểm.

Toàn sàn HoSE ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 17.900 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý nữa trong phiên hôm nay là khối ngoại bán ròng hơn 348 tỷ đồng trên sàn HoSE.