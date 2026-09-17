Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào?

(VTC News) -

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Aseansc), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi đóng cửa tại 1.810 điểm, dù áp lực bán gia tăng nhưng lực cầu nâng đỡ vẫn hiện hữu và chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng tiêu cực.

Thị trường đang phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, dự báo kịch bản giằng co trong biên độ hẹp sẽ tiếp diễn ở đầu phiên, trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810 - 1.820 và kháng cự 1.830 - 1.840, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện dẫn dắt như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng phân tích: Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang vượt lên giai đoạn điều chỉnh từ vùng giá 1.880 điểm và duy trì xu hướng tích lũy trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên. Để xu hướng thị trường cải thiện tích cực hơn, VN-Index cần vượt lên vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.820 điểm, cũng như VN30 vượt lên đường giá trung bình 200 phiên, tương ứng quanh 1.960 điểm với thanh khoản cải thiện tốt trở lại.

Chứng khoán Việt Nam hôm nay 17/9 được dự báo vẫn ở thế giằng co?. (Ảnh minh họa)

Sau giai đoạn bán ròng liên tiếp, khối ngoại đang mua ròng trở lại 3 phiên liên tiếp, hỗ trợ tương đối tích cực cho tâm lý nhà đầu tư, cũng như xu hướng giá các cổ phiếu được mua ròng tốt. Trong tuần sau thị trường sẽ chính thức được nâng hạng và thị trường đang kỳ vọng khối ngoại sẽ ngắt mạch bán ròng mạnh trong nhiều năm qua.

SHS nhận thấy, dòng tiền đang cải thiện tốt ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư tỷ trọng dưới trung bình có thể xem xét tích lũy các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt trong các nhóm ngành tăng trưởng.

Dao động quanh 1.805 - 1.820 điểm

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho biết, chỉ số VN-Index có phiên 16/9 biến động hẹp, phản ánh sự lưỡng lự của giá trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA5 phiên nhưng Yuanta lưu ý vùng 1.820 điểm (đường viền cổ của giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026) vẫn đang đóng vai trò kháng cự cho chỉ số.

Đồng thời, thị trường vẫn đang có sự xoay vòng ở đà tăng ở các nhóm ngành với thực phẩm - đồ uống và bán lẻ là 2 nhóm có diễn biến hồi phục tích cực trong phiên.

Từ đó, Yuanta dự báo chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm trong phiên 17/9.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt BVSC nhận định, sự giằng co với thanh khoản thấp quanh mốc tham chiếu cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Dòng tiền mua lên chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự từ 1.815 đến 1.825 điểm, trong khi áp lực bán tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm cũng không quá quyết liệt.

Chiến lược ưu tiên lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và tiếp tục quan sát chặt chẽ diễn biến cung cầu. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường bứt phá rõ ràng khỏi vùng kháng cự 1.825 điểm với thanh khoản bùng nổ, hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.800 điểm thành công trước khi quyết định mở rộng các vị thế giải ngân mới.

Lúc 9h30 sáng 17/9, chỉ số VN-Index giao dịch tại mức 1.817,21 điểm, tăng 6,92 điểm (tương đương 0,36%). Toàn sàn HoSE ghi nhận 137 mã tăng (trong đó 1 mã trần), 83 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Chỉ số HNX-Index tăng 0,46 điểm (0,17%) đạt 273,68 điểm. UpCom-Index tăng 0,35 điểm, giao dịch tại 126,33 điểm.