(VTC News) -

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ chính thức giao dịch tại HOSE.

23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX.

Sau đó, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong ngày 24 và 25/12. Các chứng khoán khác tại HOSE và những thị trường do HNX tổ chức vẫn giao dịch bình thường.

28/12 là ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tập trung tại HOSE.

Từ 28/12, toàn bộ cổ phiếu trên HNX chuyển sang giao dịch trên HOSE. (Ảnh minh họa)

Theo VNX, việc hoàn thành lộ trình sắp xếp thị trường cổ phiếu vào cuối năm 2026 không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức, kỹ thuật mà còn là bước kiện toàn cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó, tạo nền tảng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tính minh bạch và thúc đẩy quá trình hội nhập với thị trường tài chính quốc tế.

Đây là bước triển khai trong lộ trình sắp xếp, chuyên biệt hóa các thị trường giao dịch chứng khoán, hướng tới nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và khả năng thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước.

Chủ trương phân định lại thị trường giao dịch chứng khoán được Chính phủ đặt ra từ năm 2020. Theo đó, HOSE đảm nhận tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Trong khi đó, HNX tập trung vào thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và các sản phẩm chuyên biệt.

Việc chuyển cổ phiếu niêm yết về một đầu mối cũng là bước triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030, hoàn thành phân bảng cổ phiếu niêm yết và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn mực quốc tế.

Theo định hướng sắp xếp, việc tập trung toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HOSE sẽ giúp hạn chế sự khác biệt về cơ chế niêm yết, giao dịch giữa hai sở, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng doanh nghiệp.

Khi thị trường được tổ chức thống nhất, các bộ chỉ số đại diện cũng có điều kiện được xây dựng đồng bộ, phản ánh toàn diện hơn tình hình hoạt động của nhóm doanh nghiệp niêm yết. Đây được xem là yếu tố góp phần nâng cao khả năng nhận diện và đánh giá thị trường của các tổ chức đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Ở chiều ngược lại, việc chuyển giao cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm về HOSE tạo điều kiện để HNX tập trung chuyên sâu vào thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và thị trường UPCoM.

HNX cũng được định hướng đóng vai trò tiên phong nghiên cứu, phát triển các cấu phần tài chính thế hệ mới như thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

“Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, HOSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao.

Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động giao dịch của thị trường diễn ra thông suốt, an toàn và ổn định”, VNX thông báo.