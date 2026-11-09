Dùng voucher 30% khi mua song lập 162 m² bên vịnh di sản

(VTC News) -

380 m² sàn cùng khoảng sân vườn nâng niu cả hai đời sống

Khác với nhà ống chật hẹp, song lập 162 m² tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1, thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, trao cho gia chủ cơ hội hiếm có để dung hòa công việc kinh doanh với nếp sống của một gia đình nhiều thế hệ.

Với diện tích xây dựng đạt khoảng 380 m² sàn trải trên nhiều tầng, mặt tiền rộng 9 m cùng chiều cao tầng trệt lên tới 4,2 m, mặt bằng này giải quyết triệt để bài toán phân luồng đón khách và tổ chức đời sống riêng tư.

Tầng trệt có thể dành trọn vẹn cho phòng tiếp đón, quầy lễ tân và các khu vực kinh doanh, dịch vụ. Lối đi bên hông nhà rộng rãi, bao quanh bởi dải sân vườn riêng ba mặt thoáng. Nhờ cấu trúc này, khách đến có thể đi thẳng theo lối dạo rải sỏi ngoài vườn để vào khu vực dịch vụ bên trong.

Thang bộ dẫn lên các tầng trên được đặt kín đáo ở trục phía sau, giữ trọn sự yên ắng cho những giờ nghỉ trưa của ông bà hay góc học bài của con trẻ. Tiếng trò chuyện dưới sảnh hay tiếng xe cộ ngoài phố hoàn toàn dừng lại sau cánh cửa.

Khoảng sân vườn ba mặt thoáng tạo cảnh quan thư thái, nâng tầm nhận diện cho thương hiệu dịch vụ tại gia.

Sân vườn riêng còn đóng vai trò như tấm phông nền tự nhiên đắt giá. Với một studio áo cưới, đó là góc chụp ngoại cảnh xanh mướt ngập tràn nắng gió vịnh biển. Với một spa chăm sóc sức khỏe, chiếc xích đu gỗ dưới tán lộc vừng là nơi khách nhâm nhi tách trà trong lúc chờ đến lượt. Không gian ngoài trời vì thế trở thành một phần của bộ nhận diện thương hiệu, điều mà những mặt bằng thuê trong ngõ hẻm khó lòng đáp ứng.

Khi tầng trệt đã hoàn thành trọn vẹn vai trò thương mại, các tầng cao trở về đúng nghĩa là tổ ấm an cư. Bàn ăn lớn ở tầng hai là nơi cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều, trong khi các phòng ngủ tầng trên mở ra ban công thoáng đãng đón luồng gió mát lành từ biển thổi vào. Công việc bận rộn diễn ra ngay dưới chân, nhưng bước lên vài nhịp cầu thang, gia chủ đã rũ bỏ hoàn toàn áp lực để trở về với nếp nhà bình yên.

Bố trí tầng trệt làm dịch vụ kết hợp không gian ở phía trên giúp phân định rạch ròi giữa công việc và tổ ấm.

Trợ lực từ voucher 30% giúp tối ưu nguồn lực, giữ vốn cho nhịp kinh doanh lâu dài

Khi dồn toàn bộ vốn liếng để mua nhà, chủ sở hữu có thể gặp khó khăn về dòng tiền lưu động cho việc hoàn thiện nội thất, sắm sửa máy móc, thiết bị, thuê nhân sự phục vụ kinh doanh.

Phương án tài chính áp dụng cho dòng song lập 162 m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long tháo gỡ trực tiếp nút thắt này. Với phương án vay ngân hàng với lãi suất cố định 4,5%/năm trong 24 tháng, mức vốn tự có ban đầu người mua cần chuẩn bị chỉ vào khoảng 4,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, người mua sở hữu voucher Vinhomes có thể dùng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Nhờ đó, thay vì phải gom toàn bộ tiền mặt để nộp theo các đợt giải ngân đầu tiên, khoản tiền mặt tương đương giá trị voucher được giữ lại nguyên vẹn trong tài khoản ngân hàng.

Khoản tiền mặt dôi dư ấy ngay lập tức trở thành nguồn vốn phục vụ cho việc hoàn thiện căn nhà và bài trí kinh doanh. Một spa chuẩn chỉ cần đầu tư hệ thống xông hơi, bồn ngâm thảo dược, giường trị liệu và dàn máy móc chăm sóc da công nghệ cao. Một xưởng thiết kế hay studio nghệ thuật cần dàn đèn chuyên dụng, máy ảnh hiện đại. Giữ được tiền mặt trong tay, người làm kinh doanh tự tin đặt mua thiết bị chuẩn mực ngay từ ngày đầu mở cửa, thay vì phải chắp vá hay cắt giảm chất lượng dịch vụ vì thiếu vốn.

Nguồn tiền mặt bảo toàn nhờ voucher tạo điểm tựa để chủ nhân đầu tư đồng bộ trang thiết bị kinh doanh và có vốn dự phòng cho giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, nguồn tiền nhàn rỗi còn tạo khoảng đệm an toàn giúp cơ sở dịch vụ vận hành trơn tru trong 6 đến 12 tháng đầu trước khi gây dựng được tệp khách quen. Khi chất lượng dịch vụ tốt và không gian trải nghiệm đủ tinh tế ngay từ đầu, khách hàng sẽ chủ động quay lại và tự lan tỏa thương hiệu.

Với những ai ấp ủ một thương hiệu dịch vụ riêng bên vịnh di sản, việc tận dụng quyền lợi voucher 30% trước mốc 31/12/2026 mang đến lợi thế vững chắc. Đặc quyền lúc này sẽ chuyển hóa thành tài sản. Chủ sở hữu vừa nắm trong tay một căn biệt thự song lập bề thế cho cả gia đình, vừa bảo toàn nguồn lực tài chính để thắp sáng giấc mơ kinh doanh dài lâu.