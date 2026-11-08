Đại đô thị tại TP.HCM cung cấp dòng thấp tầng từ 50 m2, giá chỉ từ 5,8 tỷ đồng

(VTC News) -

Sở hữu quỹ căn diện tích từ 50 m² với mức giá trung bình khoảng 5,8 tỷ đồng, đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park phía Tây Bắc TP.HCM mở ra cơ hội hiếm hoi để các gia đình chạm tay tới chuẩn sống thấp tầng all-in-one tiện nghi, đẳng cấp mà không phải chịu áp lực tài chính.

Mức giá vừa tầm cho người mua ở thực

Sở hữu một ngôi nhà tại TP.HCM chưa bao giờ là việc nhẹ nhàng. Muốn ở nhà riêng, có sân trước hiên sau và không gian sống văn minh, các gia đình thường phải có trong tay từ mười tỷ đồng trở lên. Nhưng mọi thứ đang đổi khác khi các đại đô thị vùng ven tái cấu trúc dòng sản phẩm.

Tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Sài Gòn Park mang tới dòng nhà phố từ 50 m², mức bình quân khoảng 5,8 tỷ đồng. Đây cũng là dự án hiếm hoi trên địa bàn thành phố hiện còn quỹ nhà thấp tầng ở quy mô diện tích và mức giá này.

Nhà phố diện tích từ 50 m² tại Vinhomes Sài Gòn Park mở thêm lựa chọn tiếp cận nhà riêng trong đại đô thị all-in-one với tổng giá hợp lý.

Tại các đô thị lớn như TP.HCM, diện tích 50 m² đất là con số vừa vặn để xây nhà. Đặc biệt, với nhà phố nhiều tầng, tổ chức sinh hoạt theo chiều đứng giúp biến một diện tích đất vừa phải thành một không gian sống rộng rãi cho gia đình nhiều thành viên.

Dù đất chỉ từ 50 m2 nhưng tổng diện tích sàn sử dụng thực tế được nhân lên gấp 3 - 4 lần, lên khoảng 200 m², vừa vặn cho một gia đình 4 người sinh hoạt thoải mái mà không hề bí bách. Tầng trệt là phòng khách và bếp ăn sum họp mỗi tối. Các tầng trên dành trọn cho phòng ngủ của bố mẹ, phòng riêng cho con và một góc yên tĩnh để làm việc.

Quan trọng hơn, mức giá quanh mốc 5,8 tỷ đồng giúp gia chủ giữ lại được nguồn vốn dự phòng. Mua nhà xong, gia đình còn phải lo chi phí hoàn thiện nội thất, sắm sửa thiết bị điện tử, duy trì tiền học của con hay một khoản tích lũy phòng khi ốm đau. Chọn một căn nhà vừa sức đồng nghĩa gia đình vẫn duy trì được nhịp sống bình thường, không phải thắt lưng buộc bụng sau ngày đặt bút ký hợp đồng.

Thụ hưởng không gian sống 1.080 ha ngoài cánh cửa

Giá trị của căn nhà phố 50 m² tại Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ gói gọn bên trong các bức tường, mà mở rộng ra toàn bộ môi trường sống ngoài ngưỡng cửa. Đại đô thị dành gần 200 ha cho cây xanh, mặt nước cùng hệ thống hơn 70 công viên chủ đề đan xen các khu ở.

Khi công viên nằm ngay gần ngõ, thói quen sinh hoạt của gia đình thay đổi rất tự nhiên. Buổi sáng, cha mẹ có thể chạy bộ vài vòng quanh bờ kênh sinh thái trước giờ đi làm. Chiều tan học, con trẻ tha hồ trượt patin, đạp xe ngoài sân cỏ cùng bạn bè cùng lứa thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại trong bốn bức tường. Cuối tuần, cả nhà thong thả đi dạo, gặp gỡ hàng xóm mà không cần phải dắt xe máy ra đường hay chen chúc giữa khói bụi nội đô.

Đại đô thị 1.080 ha tại khu vực Tây Bắc TP.HCM tích hợp không gian xanh và chuỗi dịch vụ đồng bộ, hiện đại.

Môi trường sống này đang thành hình từng ngày với các mốc tiến độ cụ thể. Công viên Galaxy Park dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, cung cấp không gian vận động ngoài trời đầu tiên cho cư dân.

Sang quý IV/2027, công viên bách thảo Botanica Park cùng tổ hợp giải trí VinWonders Ocean Park, cụm văn hóa ẩm thực Global Village, Saigon Lifestyle Hub và C-Town sẽ đồng loạt khai trương.

Đến quý II/2028, trường liên cấp Vinschool cùng trung tâm thương mại Vincom Mega Mall hoàn tất xây dựng để đón học sinh và khách mua sắm.

Lộ trình rõ ràng từng quý giúp người mua dễ đối chiếu với kế hoạch chuyển nhà của bản thân. Một gia đình trẻ có con đang độ tuổi đi học hoàn toàn có thể chọn thời điểm dọn về ở trùng khớp với ngày trường học và trung tâm thương mại mở cửa.

Galaxy Park dự kiến hoàn thành quý IV/2026 mang tới không gian vận động, sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Rào cản cuối cùng là dòng tiền thanh toán cũng được tháo gỡ bằng các phương án vay vốn linh hoạt. Với chính sách hỗ trợ vay ngân hàng đến 70% giá trị căn nhà, người mua chỉ cần chuẩn bị số vốn tự có khoảng 30%, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng.

Tùy nguồn thu nhập hàng tháng và kế hoạch dòng tiền của gia đình, người mua có thể chọn gói lãi suất ưu đãi 3%/năm cố định trong 18 tháng để thảnh thơi dồn tiền làm nội thất. Những ai thận trọng hơn có thể chọn phương án cố định lãi suất 9%/năm kéo dài suốt 5 năm. Việc biết trước mức chi trả mỗi tháng giúp gia đình gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo lãi suất thả nổi biến động theo thị trường.

Sở hữu một căn nhà riêng khang trang, con cái có chỗ vui chơi, tiện ích dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng và bài toán tài chính được tính toán trong giới hạn an toàn là mong muốn của rất nhiều gia đình. Với quỹ căn nhà phố 50 m² giá từ 5,8 tỷ đồng cùng chính sách “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất”, Vinhomes Sài Gòn Park đang giúp các gia đình hiện thực hóa giấc mơ này.