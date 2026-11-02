Siêu đô thị biển Cần Giờ tiếp bước Vịnh Hạ Long trên bản đồ kỳ quan thế giới

(VTC News) -

Với sự góp mặt của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với tư cách ứng viên chính thức đầu tiên, người Việt một lần nữa đứng trước cơ hội chung tay đưa một biểu tượng đô thị được kiến tạo bởi trí tuệ và năng lực Việt Nam vươn tầm quốc tế, viết tiếp niềm tự hào Vịnh Hạ Long 15 năm trước.

Từ những gì thiên nhiên ban tặng đến những gì người Việt có thể kiến tạo

15 năm trước, ngày 11/11/2011 đã khắc ghi một cột mốc lịch sử đầy tự hào khi Vịnh Hạ Long của Việt Nam chính thức được xướng tên trong danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” do New7Wonders khởi xướng, sánh vai cùng rừng mưa Amazon, thác Iguazu hay đảo Jeju…

Đó là kết quả trọn vẹn của một hành trình di sản Việt vươn ra biển lớn, vượt qua hàng trăm đối thủ sừng sỏ cùng nhiều vòng tuyển chọn khắt khe để khẳng định vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.

Vịnh Hạ Long là kiệt tác thiên nhiên do tạo hóa ban tặng cho Việt Nam và nhân loại.

Và hôm nay, tại Cần Giờ - vùng đất ven biển đầy tiềm năng của TP.HCM, một cơ hội lịch sử mới lại mở ra để Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình kiến tạo những biểu tượng toàn cầu.

Ngày 31/10/2026 không chỉ là Ngày Thành phố Thế giới, mà còn đánh dấu thời khắc hàng tỷ người dân toàn cầu bắt đầu sử dụng lá phiếu để chọn ra những biểu tượng đô thị của tương lai. Trong cuộc đua quy mô quốc tế này, Việt Nam xuất hiện đầy kiêu hãnh với đại diện Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ tọa lạc tại cực phát triển mới phía Đông Nam TP.HCM.

Nếu Vịnh Hạ Long chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp kỳ vĩ do tạo hóa sắp đặt qua hàng triệu năm, thì Vinhomes Green Paradise mang theo một khát vọng hoàn toàn khác. Đó là kiến tạo một kỳ quan đô thị từ tầm nhìn, trí tuệ, công nghệ và bản lĩnh của con người.

Sự chuyển dịch ấy phản ánh một Việt Nam đang vươn mình bứt phá, khao khát được nhận diện bằng những công trình, mô hình phát triển mang đậm tinh thần của thời đại mới.

Được kiến tạo trên quy mô khổng lồ lên đến 2.870ha, tựa lưng vào rừng sinh quyển UNESCO và hướng mặt ra Thái Bình Dương, Vinhomes Green Paradise mang trong mình triết lý phát triển bền vững theo định hướng ESG++.

Dự án kiến tạo một hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn hảo giữa không gian xanh, mặt nước, năng lượng tái tạo, giao thông thông minh cùng chuỗi công trình tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của con người, từ giáo dục, y tế đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng…

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên tiềm năng của “7 kỳ quan đô thị tương lai”.

Điểm đáng chú ý nằm ở triết lý phát triển. Thay vì chỉ xây dựng một đô thị hiện đại bên biển, Vinhomes Green Paradise hướng tới mô hình nơi thiên nhiên, công nghệ và cộng đồng cùng hiện diện trong một cấu trúc sống bền vững. Đó cũng là giá trị mà New7Wonders đang tìm kiếm thông qua chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai”.

Chính sự đáp ứng trọn vẹn tinh thần thời đại ấy của Vinhomes Green Paradise đã thuyết phục ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders kiêm Chủ tịch chiến dịch.

Sau chuyến khảo sát thực địa, ông đã đích thân trao chứng nhận Ứng viên chính thức đầu tiên cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tạo nên một bước tiến dài trong việc đưa hình ảnh đô thị Việt Nam tiếp cận công chúng quốc tế.

Ông Jean-Paul de la Fuente trực tiếp trao chứng nhận Ứng viên chính thức đầu tiên cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tháng 11/2025.

Một lá phiếu cho Vinhomes Green Paradise, một tiếng nói cho khát vọng Việt Nam

15 năm trước, đằng sau hành trình vươn đỉnh vinh quang của Vịnh Hạ Long là muôn vàn câu chuyện đáng nhớ, thể hiện sức mạnh của cộng đồng khi cùng hướng về một biểu tượng tự hào của Việt Nam. Từ các chiến dịch vận động trong nước đến những hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế, Vịnh Hạ Long trở thành tâm điểm của một chiến dịch bình chọn giàu cảm xúc.

Không phải ai tham gia bình chọn khi đó cũng từng đặt chân đến Vịnh Hạ Long, và không phải ai ủng hộ Vinhomes Green Paradise cũng sẽ trở thành cư dân của siêu đô thị. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy một lý do để quan tâm và đồng hành cùng hành trình này.

Đó có thể là niềm tự hào khi Tổ quốc có thêm một đại diện tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó có thể là sự hào hứng trước một mô hình đô thị vị nhân sinh đang hình thành ngay tại TP.HCM. Hay giản đơn hơn, đó là mong muốn những giá trị sáng tạo và năng lực kiến tạo của người Việt được bạn bè năm châu công nhận.

Cổng bình chọn chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai” đã chính thức mở, hãy chung tay để đưa đại diện của Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới!

Với mô hình bình chọn đại chúng của New7Wonders, mỗi cá nhân đều có cơ hội tham gia vào quá trình lựa chọn. Chính điều đó khiến chiến dịch không chỉ là câu chuyện của những nhà phát triển đô thị, mà còn có thể trở thành câu chuyện chung của cộng đồng.

Từ Vịnh Hạ Long đến Cần Giờ, từ kỳ quan thiên nhiên đến khát vọng kiến tạo kỳ quan tương lai, hành trình đầy tự hào ấy đang chờ được tiếp nối bằng chính sự quan tâm và những lá phiếu của hàng triệu người Việt hôm nay.