The Collection 688 ghi dấu ấn với sự kiện ra mắt tại Đông Bắc TP.HCM

(VTC News) -

Bất động sản thiết thực - xu hướng từ nhu cầu thực tế

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn người mua cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước những quyết định tài chính lớn. Thay vì chỉ quan tâm đến kỳ vọng tăng giá, khách hàng ngày càng chú trọng công năng, chất lượng, môi trường sống và khả năng cân đối tài chính.

Theo báo cáo thị trường chung cư TP.HCM quý III/2026 của Batdongsan.com.vn, trong nhóm người tham gia khảo sát đã điều chỉnh tiêu chí lựa chọn bất động sản, 64,3% ưu tiên những sản phẩm có thể phục vụ nhu cầu ở hoặc tạo dòng tiền ngay. Dữ liệu cho thấy tính thiết thực đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong quá trình ra quyết định của người mua.

Hàng trăm khách hàng tham dự sự kiện ra mắt chính thức The Collection 688 tại Đông Bắc TP.HCM.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị phát triển dự án: cần thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chú trọng công năng và tối ưu chi phí, thay vì chỉ tập trung vào những yếu tố hình thức.

Trong bối cảnh đó, The Collection 688 được DICERA định hướng theo mô hình Business Lifestyle - “Sống chất doanh nhân”, kết hợp nhu cầu an cư với không gian làm việc, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

The Collection 688 ghi nhận sự hưởng ứng từ khách hàng

Tại sự kiện ra mắt ngày 7/11, The Collection 688 ghi nhận hơn 36 giỏ hàng, đạt hơn 86% tỷ lệ lấp đầy sản phẩm đăng ký thành công, tạo tín hiệu tích cực cho dự án trong giai đoạn giới thiệu ra thị trường.

Sự hưởng ứng này cho thấy sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm được định hướng theo nhu cầu sử dụng thực tế. Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, khả năng kết nối giữa vị trí, công năng và trải nghiệm sống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của dự án.

Khách hàng tìm hiểu thông tin và nghiên cứu sản phẩm The Collection 688 tại sự kiện ra mắt.

Tọa lạc trên trục Đại lộ Bình Dương, The Collection 688 sở hữu lợi thế kết nối với các khu dân cư, thương mại và việc làm hiện hữu tại Đông Bắc TP.HCM. Khu vực này đang nhận được sự quan tâm trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng và hạ tầng liên vùng tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh vị trí, dự án hướng đến trải nghiệm sống đa chiều thông qua việc tổ chức tiện ích theo những nhu cầu khác nhau. Khu tiện ích năng động tại tầng 9 phục vụ vận động, giải trí và kết nối gia đình; trong khi không gian tại tầng 21 hướng đến làm việc, thư giãn, yoga và thiền định.

Cách bố trí tiện ích hướng đến sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, thể hiện định hướng Business Lifestyle của dự án.

DICERA theo đuổi định hướng phát triển từ nhu cầu thực

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, năng lực phát triển bất động sản không chỉ thể hiện qua quy mô dự án, mà còn ở khả năng xác định nhu cầu khách hàng và xây dựng sản phẩm phù hợp.

Với The Collection 688, DICERA hướng đến việc kết hợp thiết kế, công năng và hệ tiện ích trong một tổng thể thống nhất, đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí phát triển. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào những giá trị khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, gắn với nhu cầu sử dụng thay vì các hạng mục chỉ mang tính hình thức.

Để củng cố niềm tin khách hàng, DICERA chú trọng chất lượng triển khai, tiến độ và tính minh bạch thông tin. Sự hưởng ứng tại sự kiện ngày 7/11 là tín hiệu tích cực, tạo động lực để The Collection 688 tiếp tục kết nối với khách hàng thông qua thông tin rõ ràng và trải nghiệm thực tế.

Từ sự hưởng ứng của thị trường đến giá trị dài hạn

Hơn 36 giỏ hàng, đạt hơn 86% tỷ lệ lấp đầy sản phẩm đăng ký thành công tại sự kiện ra mắt là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của The Collection 688 tại Đông Bắc TP.HCM. Kết quả này phản ánh sự quan tâm của khách hàng đối với dự án, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng tính ứng dụng và giá trị sử dụng của bất động sản.

Phối cảnh dự án The Collection 688. (Nguồn: SG Holdings)

Tuy nhiên, niềm tin dài hạn không chỉ được hình thành từ kết quả của một sự kiện, mà cần được củng cố thông qua chất lượng triển khai, thông tin minh bạch và khả năng đáp ứng những kỳ vọng đã đặt ra.

Với định hướng Business Lifestyle, The Collection 688 hướng đến việc kết nối không gian sống với nhịp phát triển đô thị, đồng thời đặt nhu cầu sử dụng thực tế vào trọng tâm. Sự hưởng ứng tại sự kiện ra mắt là bước khởi đầu tích cực, mở ra hành trình tiếp tục khẳng định giá trị sản phẩm và định hướng phát triển của DICERA tại Đông Bắc TP.HCM.