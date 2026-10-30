VinFast tổ chức chuỗi 'Thu xăng đổi điện' tại 34 trung tâm thương mại Vincom

(VTC News) -

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

Nhiều lựa chọn xe, hỗ trợ đến 6 triệu đồng

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” (diễn ra từ ngày 31/10 đến 29/11/2026) mang đến cơ hội tìm hiểu các dòng xe máy điện VinFast và chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngay tại 34 trung tâm thương mại Vincom. Khách hàng có thể kết hợp việc xem xe, lái thử với lịch mua sắm, vui chơi cuối tuần của gia đình.

Điểm nhấn về quyền lợi mua xe là chương trình “Vì tương lai xanh 2”, áp dụng từ ngày 19/9 đến 19/12/2026. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ từ 1,5 đến 6 triệu đồng khi mua xe máy điện VinFast.

Cụ thể, Viper và Kinet được hỗ trợ 6 triệu đồng với phương án thuê pin, hoặc 4,5 triệu đồng khi mua xe kèm pin. Đây là hai lựa chọn dành cho khách hàng quan tâm đến thiết kế thể thao và trải nghiệm lái.

Với Kyo, mức hỗ trợ tương ứng là 5 triệu đồng và 3,5 triệu đồng. Khách hàng lựa chọn Feliz II được hỗ trợ 4 triệu đồng theo phương án thuê pin, hoặc 3 triệu đồng khi mua xe kèm pin.

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited có mức hỗ trợ 3 triệu đồng. Với định hướng thiết kế sang trọng, thanh lịch, đây là những lựa chọn để khách hàng tìm hiểu khi muốn đổi sang một chiếc xe phục vụ việc đi làm, đi phố và chú trọng hình thức.

Ở nhóm xe dành cho khách hàng trẻ, Flazz Max và Evo Lite được hỗ trợ 2 triệu đồng với phương án thuê pin, hoặc 1,5 triệu đồng khi mua xe kèm pin. Amio S2 được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Lái thử để chọn xe hợp ý

Bên cạnh ưu đãi, chuỗi sự kiện tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp đánh giá sản phẩm. Tại khu vực trưng bày, người tham gia có thể quan sát thiết kế, thử tư thế ngồi, tìm hiểu tiện ích và đăng ký lái thử những mẫu xe được bố trí tại từng điểm.

Với người đang quen sử dụng xe xăng, việc lái thử giúp cảm nhận rõ hơn cách vận hành của xe điện. Những câu hỏi về lựa chọn pin, cách sử dụng, chi phí mua xe và điều kiện hưởng hỗ trợ cũng được giải đáp tại chỗ. Khách hàng có thể cùng người thân xem xe, trao đổi nhu cầu thực tế rồi lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách. Khách hàng tham gia check-in và lái thử còn có cơ hội nhận quà tại sự kiện.

Trong đợt đầu, diễn ra vào hai ngày 31/10 và 1/11, sự kiện được tổ chức tại 16 trung tâm thương mại, trong đó có Vincom Mega Mall Times City và Vincom Mega Mall Smart City tại Hà Nội, cùng nhiều địa điểm khác như: Vincom Plaza Hạ Long, Vincom Plaza Vinh, Vincom Plaza Huế.

Với cơ hội lái thử và mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng, chuỗi sự kiện tại Vincom là dịp để khách hàng lựa chọn mẫu xe máy điện phù hợp, đồng thời tối ưu chi phí khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.