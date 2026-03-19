VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite: Đâu là lựa chọn tối ưu?

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam, xe máy điện VinFast nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ thiết kế thời thượng và công nghệ pin LFP tiên tiến. Trong số đó, bộ đôi Evo Grand (hậu bối của EVO 200) và Evo Grand Lite là hai cái tên “làm mưa làm gió” ở phân khúc phổ thông.

Tuy nhiên, sự tương đồng về ngoại hình khiến nhiều khách hàng băn khoăn: Liệu phiên bản nào thực sự phù hợp với nhu cầu cá nhân?

Điểm giống nhau giữa Evo Grand và Evo Grand Lite

Khi đặt hai mẫu xe cạnh nhau, ngay cả những người am hiểu về xe cũng khó lòng phân biệt được nếu chỉ nhìn vào ngoại thất. Cả hai chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế nhưng mang đậm phong cách châu Âu, hướng đến giới trẻ, học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Về kích thước, hai xe có thông số dài, rộng, cao lần lượt 1.856 x 683 x 1.133 mm, chiều cao yên 750 mm, phù hợp vóc dáng người Việt, giúp việc chống chân và điều khiển thuận tiện. Cả hai đều sở hữu cốp dung tích 35 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân.

Ngoài ra, Evo Grand và Evo Grand Lite đều sử dụng pin LFP do VinFast hợp tác với Gotion High-Tech phát triển. Loại pin này có độ bền cao, với tuổi thọ hơn 2.000 chu kỳ sạc xả.

Khác biệt về hiệu năng và tốc độ

Hiệu năng và tốc độ chính là yếu tố then chốt tạo nên sự phân cấp giữa hai phiên bản và trực tiếp định hình đối tượng người dùng mục tiêu.

VinFast Evo Grand đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Xe trang bị động cơ In-wheel mạnh mẽ, khả năng bứt tốc ấn tượng, vận hành thoải mái trên các trục đường lớn, cầu vượt hay vượt xe an toàn.

VinFast Evo Grand Lite bị giới hạn tốc độ điện tử ở mức 49 km/h. Đây là tính năng có chủ đích nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xe máy điện không yêu cầu bằng lái theo Luật Giao thông đường bộ Việt Nam.

Dù công suất tối đa lên tới 1.900 W, phần mềm đã được hiệu chỉnh để ưu tiên sự ổn định và an toàn. Bạn có thể xem thêm Evo Grand Lite đi được bao nhiêu km để đánh giá hiệu năng đường dài.

So sánh về thiết kế và tiện ích

Dù sử dụng chung nền tảng khung gầm, Evo Grand và Evo Grand Lite được phân hóa thông qua lựa chọn màu sắc và định hướng người dùng. Evo Grand hướng tới phong cách trung tính với các tông màu như xanh oliu, trắng, đỏ, đen nhám và vàng cát. Trong khi đó, Evo Grand Lite nhắm đến nhóm khách hàng trẻ với các màu sắc nổi bật hơn như tím hoặc vàng, đồng thời bổ sung thêm tùy chọn vàng cát.

Hai mẫu xe cũng có nhiều điểm tương đồng về trang bị. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED cho toàn bộ đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan, với thiết kế đèn pha dạng tròn. Màn hình LCD hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ lái.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, kết hợp phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ phía sau. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện di chuyển đô thị.

Khả năng vận hành thực tế & chuẩn chống nước IP67

Trong điều kiện đô thị, tình trạng ngập nước là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Evo Grand và Evo Grand Lite được trang bị tiêu chuẩn kháng nước IP67, cho phép động cơ và pin hoạt động trong môi trường ngập ở mức nhất định mà không bị ảnh hưởng.

Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có thể chịu ngập ở độ sâu khoảng 0,5 m trong thời gian 30 phút.

Bên cạnh đó, việc bố trí pin dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm, kết hợp với lốp không săm kích thước lớn, hỗ trợ tăng độ ổn định khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện đường trơn hoặc khi vào cua.

So với VinFast Feliz 2025, dòng Evo được đánh giá linh hoạt hơn khi di chuyển trong các tuyến phố nhỏ.

Giá bán và chính sách về pin

Giá xe VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite niêm yết dao động khoảng 18,9 - 22,8 triệu đồng (đã bao gồm VAT, kèm pin).

Với dòng EVO Grand và EVO Grand Lite, VinFast chỉ cho phép lựa chọn mua kèm pin, sở hữu trọn đời, không tốn phí thuê hàng tháng nhưng tự chịu phí thay mới nếu pin chai sau nhiều năm.

Phiên bản nào phù hợp với bạn?

Chọn Evo Grand: Dành cho người đi làm, sinh viên đã có bằng lái A1, cần xe bứt tốc tốt, chạy nhanh (70km/h) để tiết kiệm thời gian và di chuyển mượt mà trên các cung đường lớn.

Chọn Evo Grand Lite: Dành cho học sinh cấp 3, người lớn tuổi hoặc người chưa có bằng lái. Tốc độ 49km/h vừa đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày, đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật.