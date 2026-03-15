Chỉ còn vài giờ để nhận ưu đãi khi chốt xe máy điện đổi pin nhanh VinFast Viper

Đồng hồ đang đếm ngược tới hạn cuối 15/3 - thời điểm khép lại loạt ưu đãi lớn dành cho VinFast Viper. Thiết kế thể thao, công nghệ đổi pin nhanh cùng chi phí sở hữu dễ tiếp cận đang khiến nhiều người dùng tranh thủ “xuống tiền” trong chặng cuối.

Hời từ khi “xuống cọc” đến lúc sử dụng

Áp lực chi phí đi lại tăng mạnh là lý do khiến nhiều người dùng bắt đầu cân nhắc đến xe điện, trong đó có Minh Tùng (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội). Anh chia sẻ, giá xăng biến động là cơ sở để anh “chốt hạ” VinFast Viper - mẫu xe máy điện đổi pin nhà VinFast.

“Mẫu Viper đang có mức giá quá hợp lý nên tôi quyết định chuyển sang xe điện để đi làm hàng ngày”, anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng cùng nhiều khách hàng chốt cọc sớm từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/3 được nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng. Người mua đồng thời được hưởng mức giảm trực tiếp 6% giá trị xe và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Chưa dừng lại ở đó, VinFast còn triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với mức giảm 5% cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ đến hết ngày 31/3/2026.

Cộng dồn các ưu đãi “liền tay” này, chi phí sở hữu của Viper chỉ còn hơn 33 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giá, VinFast còn triển khai chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, qua đó giúp người dùng giảm áp lực tài chính ban đầu khi sở hữu mẫu xe này.

Đặc biệt, chi phí sử dụng hàng tháng của VinFast Viper gần như được triệt tiêu nhờ chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng. Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân đến ngày 30/6/2028, tương đương quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km mỗi tháng.

Theo tính toán của anh Tùng, với quãng đường đi làm khoảng 40 km mỗi ngày, trong hơn 2 năm tới anh có thể tiết kiệm gần 15 triệu đồng tiền nhiên liệu. Cộng hưởng cùng chế độ bảo hành dẫn đầu thị trường với 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, VinFast Viper thực sự là một khoản chi tiêu hợp lý và “hợp ví”.

Đổi pin trong một phút, di chuyển “không giới hạn”

Sức nóng của Viper không chỉ tới từ bài toán kinh tế tối ưu, mà còn bởi thiết kế phá cách và loạt trang bị xịn. Xe được trang bị động cơ điện công suất lên tới 3.000 W, cho phép đạt vận tốc tối đa đến 70 km/h và khả năng tăng tốc 0-50 km/h chỉ trong 15 giây.

“Hệ thống giảm xóc đôi thủy lực phía sau, có bình dầu phụ sẽ mang lại sự êm ái khi qua các gờ giảm tốc hay ổ gà, trong khi động cơ điện đã chứng minh được “uy tín” vận hành theo thời gian. Đi kèm với đó là hàm lượng công nghệ ngập tràn như chìa khóa thông minh (Smart Key), màn hình màu TFT”, tư vấn bán hàng tại một đại lý xe máy điện phân tích thêm.

Bên cạnh những điểm nhấn về vận hành, Viper còn được chú ý nhờ khả năng tiếp năng lượng nhanh và linh hoạt. Công nghệ đổi pin kết hợp cùng hệ sinh thái đang được hoàn thiện với 45.000 tủ đổi pin trên cả nước biến Viper trở thành mẫu xe đô thị hoàn hảo với khả năng di chuyển “không giới hạn”.

Quá trình đổi pin cũng được người dùng đánh giá là nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. “Chỉ cần thao tác trên ứng dụng, rút viên pin cũ, đưa vào tủ là máy trả viên mới. Thao tác cực kỳ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn chờ đổ xăng”, kênh Relab cho biết. Ngoài đổi pin, người dùng còn có thể sạc tại nhà hoặc tại các trụ sạc công cộng của V-Green.

Với mức giá dễ tiếp cận, vận hành chất lượng cùng hàng loạt “món hời” từ chính sách hỗ trợ của VinFast, người dùng đang đứng trước cơ hội tốt sở hữu mẫu xe có công nghệ đột phá trên thị trường với “full combo” ưu đãi chỉ trong ngày 15/3.