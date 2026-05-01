Nghỉ lễ, người dân TP.HCM 'đổ bộ' Cần Giờ trải nghiệm xe điện VinFast

(VTC News) -

Vừa tham gia giải chạy, vừa chạy thử xe điện VinFast

Những ngày trước thềm sự kiện chính của giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 (1/5), hàng nghìn runner và du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ về Vinhomes Green Paradise Cần Giờ để tham gia các hoạt động làm nóng.

Gian hàng VinFast luôn tấp nập runner và du khách.

Trong đó, khu vực trưng bày và trải nghiệm xe điện của VinFast (diễn ra từ 29/4-1/5) là tâm điểm hút khách bậc nhất. Nhiều runner tới Cần Giờ sớm đã tranh thủ đăng ký lái thử để trực tiếp kiểm chứng sức mạnh của các dòng xe điện Việt.

Runner Ngô Tấn Hậu (32 tuổi, ngụ tại xã Bình Khánh, TP.HCM) sau khi trực tiếp cầm lái VF 8 đã dành nhiều lời khen cho khả năng vận hành của mẫu xe điện VinFast. “Xe điện thực sự bốc và êm. Cảm giác ngồi ghế lái của VF 8 rất thoải mái”, anh chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Lê Tú (26 tuổi, Cần Giờ), người đã có trải nghiệm với hầu hết các sản phẩm của VinFast, khẳng định xe điện mang lại cảm giác “đạp là vọt”, hoàn toàn không có độ trễ. Anh Tú còn đặc biệt ấn tượng với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên xe VinFast.

“Khi lái trên cao tốc, hệ thống ADAS hoạt động rất ổn định, tự động giữ làn và bám theo xe phía trước rất đều, giúp việc lái xe đường dài trở nên nhàn nhã và an toàn hơn hẳn”, anh Tú phân tích.

Ông Trịnh Xuân Viên (Đồng Nai), một khách hàng bị thuyết phục bởi khả năng vận hành êm ái, không mùi của VF 9. “Với gia đình đông người, điều này rất quan trọng vì phụ nữ và trẻ em không bị say xe”, ông Viên nêu lý do đang cân nhắc chuyển sang xe điện, đồng thời bày tỏ sự hài lòng khi biết VF 9 có chính sách bảo hành lên đến 10 năm.

Anh Lê Trung Tín (áo nâu) cho biết sẽ cân nhắc VF 7 là mẫu xe đầu tiên.

Không gian rộng rãi của xe điện cũng gây ấn tượng với nhiều người tới trải nghiệm. Anh Lê Trung Tín, 25 tuổi, hiện sinh sống tại Cần Giờ thừa nhận, dù cao tới 1m85, nhưng khi ngồi trong chiếc VF 7, anh không hề cảm thấy bí bách, khoảng cách từ đầu tới trần xe và khoảng để chân ở hàng ghế thứ hai đều thoải mái với anh.

Xe điện đang là lựa chọn ưu tiên

Dự định chuyển sang xe điện ngay trong năm nay, anh Ngô Tấn Hậu chia sẻ, trong cùng tầm giá, xe điện VinFast mang tới nhiều giá trị phù hợp với nhu cầu của bản thân. “Trong tầm giá 1 tỷ đồng thì VF 8 là một lựa chọn rất hợp lý”, anh nhận định.

Với chính sách sạc miễn phí, số tiền tiết kiệm được sau 3 năm sử dụng thậm chí có thể đủ để mua một chiếc xe mới, biến xe điện thành một khoản đầu tư “hời” về lâu dài.

Đây là lý do runner Huỳnh Thanh Tùng (Thủ Đức) cho rằng việc chọn xe điện cho lần đầu mua ô tô là một quyết định đầu tư thông minh. “Xe điện kinh tế hơn. Hơn nữa, trạm sạc hiện nay rất phổ biến, khu vực tôi sống ở Thủ Đức hay ở Cần Giờ cũng có rất nhiều, vô cùng tiện lợi”, anh cho biết đang cân nhắc phương án trả góp để sở hữu VF 7.

Runner và du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động bên lề tại sự kiện.

Sự kiện trải nghiệm xe điện VinFast sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 1/5, với nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như: workshop vẽ tranh, làm bể thủy sinh (terrarium), gắp thú bông, thưởng thức âm nhạc, biểu diễn ảo thuật vào buổi tối. Khách tham quan còn có thể check in, chụp hình kỷ niệm tại không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo của VinFast.

Cũng tại khuôn viên giải chạy, du khách có thể khám phá phố đi bộ thu nhỏ với các gian hàng ẩm thực, hoạt động hoạt náo đa dạng và tham gia chương trình âm nhạc, ngắm pháo hoa ven biển vào tối 30/4, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ tại Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển ESG++ đầu tiên của Việt Nam tại Cần Giờ.