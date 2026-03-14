Ưu đãi kịch trần: Tài xế công nghệ tiết kiệm hơn với VinFast Feliz II

“Tiết kiệm được 10.000 đồng cũng quý, đằng này... gấp 10”

Trong hơn một tuần qua, giá xăng liên tục biến động so với thời điểm cuối tháng 2. Mức tăng này khiến nhiều người làm tài xế công nghệ bị ảnh hưởng. Anh Quốc Hữu, một tài xế công nghệ lâu năm (Hà Nội) cho biết đã quyết định xuống tiền đặt cọc chiếc Feliz II sau khi tính toán kĩ chi phí.

Theo anh, hiện tại, với chiếc xe tay ga cũ, mỗi ngày anh phải mất hơn 100.000 đồng tiền xăng cho quãng đường khoảng 170 km. Tính ra, trong một năm anh sẽ phải chi hơn 30 triệu đồng tiền nhiên liệu. Trong khi đó, nếu chạy xe máy điện đổi pin như Feliz II, anh chỉ mất tối đa 300.000 đồng/tháng để thuê 2 pin.

“Chi phí đổi pin tại trạm thì đang được VinFast miễn phí hoàn toàn đến tận giữa năm 2028. Với anh em tài xế chúng tôi, thời buổi khó khăn, chênh nhau 10.000 đồng mỗi ngày đã là quý lắm rồi, đằng này mỗi ngày dôi ra được cả trăm nghìn, một tháng tiết kiệm được gần 3 triệu đồng, bằng cả tiền học phí cho con”, anh Hữu phân tích.

Nếu muốn, khách hàng có thể mua xe kèm pin. Phương án này giúp tài xế không phải bận tâm chi phí thuê hàng tháng, sử dụng lâu dài và tự sạc tại nhà với chi phí điện chỉ vài nghìn đồng mỗi đêm. Khi sạc tại các trụ sạc công cộng của V-Green, tài xế dịch vụ vẫn được miễn phí cho đến hết tháng 5/2027.

Không chỉ tiết kiệm, công nghệ đổi pin mang tới sự tiện lợi tối đa cho người “cả ngày ngoài đường” như giới tài xế. “Với mạng lưới 45.000 tủ đổi pin đã và đang được VinFast phủ sóng trên toàn quốc, tài xế chỉ cần tấp vào trạm, quét mã trên ứng dụng điện thoại, rút viên pin cũ ra và cắm viên pin mới vào khay. Toàn bộ quy trình xác thực và lấy pin đầy 100% chỉ mất khoảng 1-2 phút”, reviewer HaiSN đánh giá.

Cơ hội vàng với loạt hỗ trợ mạnh tay

Ngoài lợi thế “vô địch” về chi phí và tính tiện lợi của công nghệ đổi pin, Feliz II còn tạo nên sức hút lớn trong cộng đồng tài xế công nghệ nhờ mức giá hợp lý và dễ tiếp cận, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến ngày 15/3 với loạt ưu đãi “dồn dập” từ nhà sản xuất.

Theo đó, người mua xe được hưởng mức hỗ trợ trực tiếp bao gồm: 6% trên giá niêm yết, 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), cộng thêm ưu đãi 1 triệu đồng khi đặt cọc sớm trước 15/3.

Ngoài ra, VinFast cũng triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với ưu đãi thêm 5% giá xe máy điện VinFast cho các khách hàng chuyển đổi từ đến hết ngày 31/3/2026. Những ưu đãi này đưa giá Feliz II về mức hơn 25,5 triệu đồng (bản chưa kèm pin). Theo anh Quốc Hữu, đây là một mức giá quá hợp lý so với những giá trị kinh tế và công năng mẫu xe này đem lại.

Theo đánh giá của nhiều người dùng chạy dịch vụ trên các diễn đàn, chi phí sở hữu của Feliz II tương đương. Trong khi đó, trải nghiệm lái, thiết kế ngoại hình lại được lòng số đông nhờ thừa hưởng những tính năng của dòng xe Feliz.

Chưa hết, với các tài xế chưa đủ điều kiện tài chính để sở hữu Feliz II, khách hàng có thể lựa chọn phương thức trả góp với mức vốn đối ứng ban đầu 0 đồng và nhận được lãi suất cho vay ưu đãi. Đây cũng là chính sách được cộng đồng tài xế dịch vụ đánh giá cao bởi chủ xe có thể lấy xe ngay và nhanh chóng đưa vào vận doanh.

Theo thông tin từ các đại lý, càng tới hạn cuối của đợt đặt cọc sớm (15/3), Feliz II càng cho thấy sức nóng khi nhiều bác tài muốn chớp cơ hội cuối để kịp hưởng đầy đủ ưu đãi trước khi chương trình khép lại.