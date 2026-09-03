Vincom Retail đạt 'cú đúp' trong năm 2026

(VTC News) -

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, VRE là một trong 20 cổ phiếu thành phần của Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) kỳ tháng 7/2026, áp dụng từ ngày 3/8/2026. Trong kỳ cơ cấu này, khối lượng cổ phiếu VRE được sử dụng để tính chỉ số đạt hơn 2,27 tỷ cổ phiếu, với tỷ lệ free-float làm tròn 40%.

Cùng thời điểm, Vincom Retail góp mặt trong VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026, do Vietnam Report công bố ngày 2/6/2026.

Hai ghi nhận đến từ hai đơn vị độc lập, theo những bộ tiêu chí khác nhau, nhưng cùng phản ánh những bước tiến của Vincom Retail về hiệu quả hoạt động, chất lượng quản trị và mức độ minh bạch thông tin phát triển bền vững.

Nâng chuẩn quản trị và mức độ minh bạch thông tin

Năm 2025 đánh dấu bước nâng chuẩn quan trọng trong báo cáo phát triển bền vững của Vincom Retail. Báo cáo tham chiếu các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế, gồm GRI, SASB dành cho lĩnh vực bất động sản và các yêu cầu của ISSB; đồng thời lần đầu áp dụng IFRS S1 theo cách tiếp cận định tính, với cấu trúc xoay quanh bốn trụ cột: quản trị, chiến lược, quản lý rủi ro, các chỉ số và mục tiêu.

Phạm vi thông tin bao quát các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vincom Retail và các công ty con do Công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết, với dữ liệu được tổng hợp trên toàn hệ thống trung tâm thương mại do doanh nghiệp quản lý và vận hành.

Vincom Retail luôn chú trọng đến hiệu quả hoạt động, chất lượng quản trị và mức độ minh bạch thông tin.

So với năm 2024, Vincom Retail đã rà soát lại toàn diện các vấn đề trọng yếu, tinh gọn từ 22 xuống 14 chủ đề cốt lõi. Việc tập trung vào những nội dung có tác động lớn nhất giúp báo cáo đi sâu hơn vào các vấn đề về năng lượng, khí hậu, tài nguyên, khách thuê, khách hàng, nguồn nhân lực, quản trị và đạo đức kinh doanh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận và so sánh đối với nhà đầu tư.

Điểm khác biệt đáng chú ý là Vincom Retail không chỉ công bố các kết quả đã thực hiện, mà còn công khai tại phần Phụ lục hệ thống dữ liệu ESG, chỉ mục GRI, bảng tham chiếu SASB, bảng tham chiếu IFRS S1 và Lộ trình Tăng cường Công bố Phát triển Bền vững giai đoạn 2026-2030+.

Cách tiếp cận này cho phép cổ đông và các bên liên quan theo dõi trạng thái công bố hiện tại, những nội dung còn hạn chế về dữ liệu và các bước hoàn thiện trong từng giai đoạn.

Hoạt động quản trị vững mạnh là nền tảng để Vincom Retail phát triển bền vững.

Theo lộ trình, năm 2026 Vincom Retail dự kiến hoàn thành kiểm kê chính thức phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 theo GHG Protocol, triển khai tiêu chí ESG đối với nhóm nhà cung cấp dịch vụ trọng yếu, duy trì và mở rộng phạm vi đảm bảo độc lập đối với các chỉ số ESG ưu tiên.

Giai đoạn 2027 - 2028, Công ty hướng tới đánh giá các hạng mục phát thải Phạm vi 3 trọng yếu, tiếp đó xây dựng năng lực phân tích kịch bản khí hậu và từng bước mở rộng công bố định lượng đến năm 2030 và các năm sau.

Một bước tiến khác trong năm 2025 là việc Deloitte Việt Nam thực hiện đảm bảo có giới hạn theo ISAE 3000 đối với sáu chỉ số phát triển bền vững được lựa chọn. Phạm vi đảm bảo gồm tổng năng lượng tiêu thụ, cường độ sử dụng năng lượng, tổng lượng nước đầu vào, tổng lượng chất thải phát sinh, cơ cấu lao động và số lượng nhân viên tuyển mới, nghỉ việc.

Quá trình đảm bảo bao gồm xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình thu thập và tổng hợp dữ liệu, thực hiện thủ tục phân tích và kiểm tra chọn mẫu các chứng từ, báo cáo liên quan.

Việc đưa các chỉ số môi trường và xã hội trọng yếu vào phạm vi đảm bảo độc lập thể hiện bước chuyển từ công bố thông tin chủ yếu dựa trên dữ liệu nội bộ sang tăng cường khả năng kiểm chứng và trách nhiệm giải trình. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng phạm vi đảm bảo trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

ESG gắn với hiệu quả vận hành và giá trị cộng đồng

Các chỉ số được công bố cho thấy phát triển bền vững đang được Vincom Retail tích hợp vào hoạt động vận hành trên quy mô toàn hệ thống.

Hiện tại, Vincom Retail sở hữu, khai thác và quản lý vận hành 91 trung tâm thương mại tại 31 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 58 trung tâm thương mại đã lắp đặt điện mặt trời áp mái, sản xuất 15,9 triệu kWh điện tái tạo, qua đó giúp tránh phát thải khoảng 12.809 tấn CO₂ tương đương. Cường độ tiêu thụ điện bình quân giảm từ 157 kWh/m² diện tích sàn năm 2024 xuống 152 kWh/m² năm 2025.

Toàn bộ trung tâm thương mại duy trì xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn hoặc yêu cầu của địa phương. Các chương trình phân loại rác, giảm nhựa dùng một lần và số hóa hợp đồng giúp hệ thống phân loại khoảng 80 tấn rác tái chế mỗi tháng và cắt giảm 223.412 trang giấy trong năm.

Nhiều sự kiện thu hút cộng đồng khách hàng lớn tổ chức tại TTTM Vincom.

Ở khía cạnh xã hội, hệ thống Vincom đã tổ chức hơn 13.000 sự kiện và hoạt động trải nghiệm trong năm 2025, đóng góp vào tổng lượng 232 triệu lượt khách đến các trung tâm thương mại và khu phố thương mại. Qua đó, các điểm đến Vincom tiếp tục mở rộng vai trò từ không gian mua sắm sang không gian văn hóa, giải trí và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Trong quản trị doanh nghiệp, điểm số do Vincom Retail công bố đạt 74%, tăng từ mức 58% của năm trước. Công ty cũng tổ chức 320 lớp đào tạo về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ với 2.534 lượt cán bộ nhân viên tham gia.

Việc cùng lúc được ghi nhận tại VNSI và Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 tạo nên một “cú đúp” đáng chú ý, phản ánh quá trình Vincom Retail từng bước chuyển từ triển khai các sáng kiến ESG riêng lẻ sang quản trị một lộ trình phát triển bền vững có cấu trúc, có dữ liệu và có các mốc tiến độ để theo dõi.

Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cổ đông, nhà đầu tư, khách thuê, khách hàng và cộng đồng.