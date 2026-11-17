(VTC News) -

Chiều 17/11, Tập đoàn Viettel ra mắt Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel, trên cơ sở phát triển Viện Hàng không Vũ trụ Viettel sau gần 10 năm hoạt động. Việc chuyển đổi mô hình nhằm tích hợp các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, đồng thời hình thành đầu mối để huy động đối tác tham gia chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến thử nghiệm.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viettel)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Viettel xác định Tổng công ty Hàng không Vũ trụ là hạt nhân nòng cốt của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đơn vị cần tập trung phát triển các thế hệ sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong sản xuất, đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Viettel là minh chứng cho thấy Việt Nam có khả năng tự chủ công nghệ quốc phòng trong những lĩnh vực đặc biệt phức tạp. Từ chỗ chưa có quy trình, tài liệu và nhân sự giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư của Tập đoàn đã kiên trì nghiên cứu, vượt qua nhiều lần thử nghiệm thất bại để từng bước làm chủ thiết kế hệ thống, tích hợp hệ thống và các công nghệ lõi.

“Khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng phải liên tục đổi mới sáng tạo, khám phá và chinh phục những đỉnh cao mới. Mỗi bước tiến đều đòi hỏi những người chế tạo phải có tư duy tự chủ, đột phá, vươn lên không ngừng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lễ ra mắt Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel. (Ảnh: Viettel)

Dịp này, Tập đoàn Viettel cũng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao.

Từ nghiên cứu, thử nghiệm, Viettel đã từng bước chuyển sang sản xuất, bàn giao nhiều sản phẩm chiến lược cho các quân, binh chủng, góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Song song đó, Tập đoàn đầu tư hạ tầng nghiên cứu và sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, tiêu biểu là cơ sở sản xuất tại Thái Nguyên vừa khởi công giai đoạn 2 ngày 30/10.

Nhiều sản phẩm do Viettel nghiên cứu, sản xuất đã được công bố, gồm tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn với đạn tên lửa đối hạm Sông Hồng, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, pháo phòng không 57mm, pháo tự hành 152mm, các dòng UAV trinh sát, UAV cảm tử, UAV đa năng tầm xa cùng các hệ thống radar, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel và Thượng tá Nguyễn Phi Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel, được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Tập đoàn Viettel cũng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. (Ảnh: Viettel)

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết Huân chương Quân công hạng Nhất ghi nhận hơn 15 năm kiên trì nghiên cứu và sản xuất công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn.

Những thành quả này là cơ sở thực tiễn để Viettel tiếp tục phát triển sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược mà đất nước và Quân đội đang cần, trong đó có những lĩnh vực chỉ một số ít quốc gia trên thế giới làm chủ được.

“Giá trị và vị thế của Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel trước hết phải được thể hiện qua chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả thực tiễn của từng sản phẩm, từng khí tài đưa vào trang bị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc”, Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.