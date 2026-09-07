Vietnam Airlines đổi lịch loạt chuyến bay hôm nay vì tro bụi núi lửa Indonesia

(VTC News) -

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15h hôm nay, tùy diễn biến thực tế. Vietnam Airlines vì thế đã điều chỉnh lịch khai thác ngày 7/9 để vừa duy trì kết nối giữa Jakarta với Hà Nội, TP.HCM, vừa phục vụ lượng khách bị ảnh hưởng từ ngày 6/9.

Cụ thể, chiều 7/9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Đường bay Jakarta - TP.HCM có VN630D khởi hành lúc 15h50 và VN630 lúc 17h50; đường bay Jakarta - Hà Nội có VN634B lúc 15h00 và VN634D lúc 16h50.

Ở chiều đến Jakarta, VN631D và VN631 từ TP.HCM dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h50 và 13h50; VN635D và VN635 từ Hà Nội lần lượt lúc 11h20 và 20h00.

Tuy nhiên, các mốc thời gian trên là giờ địa phương và có thể thay đổi tùy tình hình tại sân bay Soekarno-Hatta.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta trong hôm nay 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau (Indonesia). (Ảnh minh họa: VNA).

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta phải tạm thời đóng cửa ngày 6/9 do tro bụi núi lửa Krakatau. Chuyến VN634 từ Jakarta về Hà Nội vì vậy không thể khởi hành theo kế hoạch.

Vietnam Airlines khuyến cáo, hành khách có kế hoạch đi, đến Jakarta thời điểm này cần kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của Vietnam Airlines trước khi ra sân bay.

Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết núi lửa bắt đầu có dấu hiệu hoạt động từ ngày 4/9, trước khi phun trào lúc 3h52 ngày 6/9. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát cho thấy dung nham phun lên từ miệng núi lửa.

Chưa có thương vong được ghi nhận và nhà chức trách chưa ban hành lệnh sơ tán. Khu dân cư gần nhất cách núi lửa hơn 16 km. Tuy nhiên, người dân và du khách được khuyến cáo không đến gần khu vực miệng núi lửa trong phạm vi 3 km.

Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và Giảm thiểu rủi ro địa chất Indonesia cho biết, tro núi lửa đã lan đến một số khu vực ở Jakarta và tỉnh Lampung, phía nam đảo Sumatra.

Không phận quanh sân bay Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma ở Jakarta cùng 4 sân bay khác, trong đó có Radin Inten II ở Lampung, đã bị đóng cửa do ảnh hưởng của tro núi lửa.

Đến giữa chiều 6/9, việc đóng cửa không phận ảnh hưởng đến 516 chuyến bay. Riêng sân bay Soekarno-Hatta có 202 chuyến bị ảnh hưởng, tác động đến khoảng 22.800 hành khách. Sân bay này được yêu cầu đóng cửa ít nhất đến 17h30 cùng ngày.

Hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai ở Bali và sân bay tại Medan cũng bị gián đoạn.