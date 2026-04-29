Vietnam Airlines: Chuyến bay đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chuyến bay hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026), nhằm lan tỏa giá trị hòa bình, kết nối các thế hệ và khơi dậy tinh thần cống hiến trong hành trình phát triển của đất nước.

Không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, chuyến bay là một hành trình giàu cảm xúc, nơi lịch sử được tái hiện bằng những trải nghiệm chân thực và sâu lắng. Qua đó, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò của Hãng Hàng không Quốc gia trong việc đồng hành xây dựng các giá trị văn hóa – lịch sử, góp phần nuôi dưỡng bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Ngày 27/4, Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN247 khởi hành lúc 10h từ Hà Nội đến TP.HCM, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026).

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là không gian nghệ thuật đầy cảm xúc với sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh, qua phần trình diễn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Giai điệu của ca khúc vang lên giữa tầng mây là lời nhắc nhớ đầy tự hào về những ký ức lịch sử, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và viết tiếp những giá trị mà hòa bình đã mang lại.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ cảm xúc trên chuyến bay đặc biệt.

Hành trình ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi có mặt của những nhân vật đại diện cho các thế hệ, cùng nhau kể tiếp câu chuyện của dân tộc qua những lát cắt lịch sử.

Đồng hành trên chuyến bay là Đại uý, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn – nguyên Chính trị viên Đại đội 4, người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975. Tình cờ có mặt trên chuyến bay đặc biệt, nữ phi công trẻ Vũ Mai Khanh của Đoàn bay 919, Vietnam Airlines, chia sẻ: “Là một phi công, tôi có cơ hội được bay trên nhiều hành trình, nhưng chuyến bay hôm nay mang đến những cảm xúc rất khác.

Được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay. Đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ như tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực trong từng chuyến bay để tiếp nối và gìn giữ những giá trị ấy.”

Đại uý, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn kể lại thời khắc chiếc xe tăng 390 do ông và đồng đội điều khiển húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975.

Qua những chia sẻ chân thành trên chuyến bay, lịch sử không còn là những ký ức xa xôi mà trở nên gần gũi, sống động, được truyền lại bằng chính trải nghiệm và niềm tin của những con người đã và đang góp phần viết tiếp hành trình phát triển của đất nước.

Với Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay không đơn thuần là hành trình kết nối các điểm đến mà còn là nhịp cầu lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gắn kết con người với những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc. Trong nhiều năm qua, Hãng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với các dấu mốc quan trọng của đất nước, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hội nhập, giàu bản sắc và không ngừng phát triển.

Chuyến bay “Bay cao cùng khát vọng Việt Nam” nhân dịp 30/4 là sự tiếp nối cho định hướng đó, nơi hoạt động của hãng được gắn kết với trách nhiệm xã hội, với tinh thần tri ân và khát vọng phụng sự. Qua mỗi hành trình, Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách mà còn chuyên chở niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên bầu trời khu vực và thế giới.