Vietnam Airlines biến mùa thu Hà Nội thành sản phẩm hút khách

(VTC News) -

Sự kiện nhằm kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị nhằm làm mới cách quảng bá Hà Nội trong mùa đẹp nhất năm.

“Chạm thu Hà Nội” nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa - du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội. Không dừng ở việc giới thiệu điểm đến, chiến dịch hướng tới kích cầu du lịch Thủ đô, tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại Hà Nội.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết mùa thu là một trong những lợi thế riêng của du lịch Hà Nội.

“Với Vietnam Airlines, kết nối Thủ đô không chỉ là đưa khách đến Hà Nội mà còn là góp phần tạo ra những trải nghiệm khiến họ muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại. ‘Chạm thu Hà Nội’ được xây dựng như một sản phẩm du lịch mùa thu, kết nối hàng không với văn hóa, dịch vụ và các hoạt động đô thị của thành phố”, ông Hà nói.

Mùa thu Hà Nội mang một vẻ đẹp rất riêng. (Ảnh: Khánh Huy/ Vietnam Airlines).

Điểm mới của “Chạm thu Hà Nội 2026” là cách tiếp cận mùa thu thông qua 5 giác quan. Các hoạt động được thiết kế thành năm “điểm chạm”, giúp du khách cảm nhận Hà Nội từ hương vị, mùi hương, âm nhạc đến nhịp vận động và sắc màu đô thị.

Mở đầu là “Chạm vị thu” và “Chạm hương thu”. Trên chuyến bay đặc biệt “Chạm trăng” đón rằm trung thu ngày 25/9/2026, hành khách sẽ thưởng thức thực đơn mang hương vị mùa thu Hà Nội.

Cốm làng Vòng, sấu chín, hồng chín cùng những sản vật quen thuộc của đất Kinh kỳ được đưa vào trải nghiệm ẩm thực trên không, tạo thêm một cách tiếp cận với văn hóa Hà Nội.

Từ tháng 10, trải nghiệm ẩm thực mùa thu tiếp tục được mở rộng trên một số chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines thông qua suất ăn hạng thương gia. Cùng với đó, hương thơm LotusScent đặc trưng của hãng được sử dụng như một điểm nhấn trong trải nghiệm dịch vụ.

Ở “Chạm thanh thu”, điểm nhấn là chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert, diễn ra trong hai ngày 2 và 3/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Sự kiện đưa âm nhạc giao hưởng kinh điển vào không gian văn hóa trung tâm Thủ đô, góp phần giới thiệu Hà Nội không chỉ là điểm đến giàu di sản mà còn có đời sống nghệ thuật hiện đại.

Sau âm nhạc là nhịp vận động của thành phố. “Xúc giác - Chạm nhịp thu” giúp hành khách cảm nhận rõ hơn nhịp chuyển động của mùa thu Hà Nội thông qua chuỗi hoạt động thể thao và trải nghiệm ngoài trời.

Điểm nhấn là giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng trên Hồ Tây, diễn ra ngày 3 và 4/10/2026.

Cùng chuỗi hoạt động này, Vietnam Airlines tiếp tục tổ chức Giải Golf kết nối khách hàng và đối tác Vietnam Airlines Lotusmiles Invitational 2026, khởi tranh ngày 7/11.

Khép lại chuỗi hoạt động là “Chạm sắc thu” với giải chạy cộng đồng Run for Love ngày 25/10. Hàng nghìn vận động viên dự kiến đi qua những không gian mang dấu ấn di sản và nhịp sống hiện đại của Thủ đô, đưa mùa thu Hà Nội trở thành trải nghiệm có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

Hương thu Hà Nội cũng được đưa vào các trải nghiệm trên chuyến bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Cùng chuỗi sự kiện, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm du lịch mùa thu Hà Nội đến gần hơn với các thị trường trong và ngoài nước.

Hãng cũng triển khai chương trình ưu đãi giảm tới 10% giá vé trên toàn bộ đường bay nội địa đến Hà Nội từ ngày 18/9, đi kèm các gói dịch vụ dành riêng cho du khách tham gia chiến dịch.