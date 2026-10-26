Việt Nam và Ba Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Donald Tusk và Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ba Lan trong suốt chiều dài lịch sử: từ sứ mệnh hòa bình của con tàu Kiliński đến các công trình biểu tượng như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Nghệ An), Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Nhà máy đóng tàu Hạ Long, cũng như công sức bảo tồn các di sản vô giá tại Cố đô Huế, tháp Chăm Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chủ trì họp báo chung, chính thức công bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược

Đặc biệt, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự nhất trí rất cao. Hai bên đã chính thức thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới toàn diện, hiệu quả và thực chất.

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm đã hiện thực hóa cam kết tăng cường quan hệ song phương, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực châu Á.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh sự tương đồng ấn tượng khi hai nước đều là những câu chuyện thành công điển hình về phát triển kinh tế: Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế thu nhập trung bình với tốc độ tăng trưởng nổi bật, trong khi Ba Lan đã gia nhập nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) và giữ vai trò động lực tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã thống nhất các nhóm giải pháp lớn: Hai bên thống nhất củng cố tin cậy chính trị, nhất là duy trì tiếp xúc ở tất cả các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân. Nghiên cứu thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế để tháo gỡ rào cản kịp thời. Việt Nam ghi nhận và tích cực xem xét khả năng mở rộng miễn thị thực cho công dân Ba Lan, đồng thời đề nghị Ba Lan xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam.

Hai bên thống nhất tạo đột phá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó, hai bên tận dụng tối đa Hiệp định EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 6 tỷ USD vào năm 2030. Đưa Ba Lan thành cửa ngõ quan trọng để hàng Việt Nam vào Trung - Đông Âu và biến Việt Nam thành bàn đạp để doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN. Tập trung hợp tác chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vũ trụ và hạ tầng giao thông chiến lược.

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.

Nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột hợp tác mới. Theo đó, phát huy vai trò của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ. Tập trung vào các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh vượt trội như địa chất, khai thác khoáng sản chiến lược, công nghệ sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản, cảnh báo thiên tai và bảo tồn di sản.

Về văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất mở rộng liên kết đại học, viện nghiên cứu; đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa và thể thao. Hoan nghênh kế hoạch của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan mở lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội (dự kiến vào quý I/2027).

Hai Thủ tướng cũng đã chia sẻ tầm nhìn chung về trật tự thế giới đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải; kiên trì giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển UNCLOS 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác song phương quan trọng

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk đánh giá rất cao sự cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau giữa hai Chính phủ. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh: “Cả Việt Nam và Ba Lan - từ lịch sử, trải nghiệm chiến tranh cho đến các mối quan hệ quốc tế - đều có thể đóng góp rất tích cực vào tiến trình hòa bình. Ba Lan luôn đứng về phía hòa bình và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ba Lan ủng hộ một nền hòa bình công lý, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và các đối tác Việt Nam”.

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan đề nghị thúc đẩy cán cân thương mại song phương hài hòa hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào các ngành dược phẩm, công nghệ thông tin và xuất khẩu nông sản thực phẩm sang Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan sẽ phát huy sức mạnh cộng hưởng, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở cả hai khu vực Á - Âu và trên toàn thế giới.

Trước họp báo, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác song phương quan trọng gồm: Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan và Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan.

Lại Hoa/VOV