Ông Zelensky kỳ vọng hoà đàm với Nga, tiết lộ Mỹ nối lại mạch tin 'quý như vàng'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình “TSN The Week”, Tổng thống Volodymyr Zelensky trình bày chi tiết về sự sẵn sàng của Ukraine đối với cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 11.

Trước hết, ông nhấn mạnh sự cần thiết về đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. “Các đảm bảo an ninh của chúng tôi là do chúng tôi tự quyết định, Nga không thể áp đặt. Việc hạn chế hoạt động của quân đội chúng tôi và tính trung lập của Ukraine không phải là vấn đề để bàn luận”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Zelensky cho biết vấn đề NATO can thiệp vào an ninh Ukraine “chắc chắn” sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán.

Ông gợi ý nếu Ukraine không được phép gia nhập NATO, các nước châu Âu và Mỹ nên đồng ý mở rộng điều 5 hiệp ước phòng thủ của tổ chức này cho Ukraine. Ukraine cũng cần duy trì quân đội mạnh sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.

“Nếu có đủ tài chính, tôi muốn duy trì quân đội 800.000 người. Chúng tôi tự quyết định quân đội của mình sẽ như thế nào. Nếu chúng tôi ở trong NATO, con số có thể là 800.000 hoặc ít hơn. Nhưng vấn đề là ai sẵn sàng tài trợ hoặc đồng tài trợ cho chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng trước khi cuộc gặp 3 bên diễn ra, cần phải tổ chức cuộc đàm phán kỹ thuật giữa các nhóm đàm phán của 3 nước.

“Vấn đề lãnh thổ là lằn ranh đỏ chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo. Mọi người cần hiểu, chúng ta không trao đổi bất cứ thứ gì để lấy bất cứ thứ gì. Chúng ta sẵn sàng thảo luận. Nếu đó là vấn đề lãnh thổ, thì sẽ thảo luận ở cấp lãnh đạo. Những vấn đề khác có thể thảo luận ở cấp kỹ thuật”, ông Zelensky cho hay.

Trong khuôn khổ cuộc đàm phán, ông Zelensky cũng cho biết ông sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, thiết lập thỏa thuận mới để bảo vệ những chuyến hàng ngũ cốc ở Biển Đen và trao đổi tù nhân .

Theo ông Zelensky, bằng cách đưa ra những điểm này để đàm phán, việc phái đoàn Nga từ chối tham gia thảo luận sẽ giúp làm rõ liệu Kremlin có thực sự nghiêm túc về hòa bình với Ukraine hay không.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga trước cuộc đàm phán sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của Ukraine. Điều này diễn ra sau khi ông Trump bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky thông tin cảnh báo của Mỹ về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo được khôi phục hoàn toàn sau những sự cố gần đây.

Và để Kiev ngừng các cuộc tấn công, Moskva phải ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine hoặc Mỹ phải cho phép sử dụng hệ thống Starshield trên không phận Nga để phát hiện địa điểm phóng tên lửa đạn đạo của họ hoặc cung cấp cho Ukraine tên lửa Patriot.