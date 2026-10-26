Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, chuyến thăm lần đầu tiên diễn ra cách đây 16 năm. Trước khi đến Hà Nội, nhà lãnh đạo Ba Lan đã dừng chân ở Đà Nẵng và có một số hoạt động tại địa phương từ ngày 23/10.