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Xuất bản ngày 25/10/2026 07:44 PM
Xuất bản ngày 25/10/2026 07:44 PM

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1144167.vnp

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