Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

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Nga và Ukraine vẫn tấn công qua lại, nhiều thiệt hại về người và tài sản Máy bay không người lái của Nga tấn công tàu chở hàng, trung tâm hậu cần của Ukraine trong cuộc tấn công đêm 24/10, sáng 25/10 (giờ địa phương).

Italy trấn áp biểu tình, tăng mức phạt tù kẻ kích động bạo loạn Italy phê duyệt loạt biện pháp an ninh, bao gồm việc triển khai 500 binh sĩ tại thủ đô Milan để kiềm chế các cuộc biểu tình trở nên hỗn loạn vào cuối tuần qua.

Myanmar gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn Myanmar gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn và giao Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ye Win Oo thực thi quyền hành chính, điều hành theo sắc lệnh này.

Biểu tình quy mô lớn bước sang tuần thứ 2, Pháp tăng cường an ninh trên cả nước Hơn 400.000 người tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp để bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và yêu cầu cải thiện các chính sách xã hội.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở rộng hợp tác với châu Âu Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đan Mạch, EU và Bỉ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững,