Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng tích cực

Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 3/9 tại trụ sở Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tốt; các tổ chức quốc tế trong tháng 8 duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Cụ thể, trong tháng 8, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1% từ mức 7,1% (tháng 4/2026). S&P giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn “BB+” và ngắn hạn “B”, triển vọng “Ổn định” đối với Việt Nam.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, Chính phủ, Thủ tướng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tập trung vào: Làm việc với các bộ, địa phương, doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; ổn định mặt bằng lãi suất, cung ứng vốn cho nền kinh tế; trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp;

Ban hành 8 Chương trình hành động để triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3; Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở cho thuê, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tháo gỡ các dự án tồn đọng; Phát triển văn hóa, xã hội; chăm lo người có công, đối tượng chính sách; Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại...

Nhập siêu giảm, nhiều ngành tăng trưởng tốt

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh tiếp tục được thúc đẩy, an ninh năng lượng được bảo đảm. Cung ứng xăng dầu, điện được bảo đảm. Điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất chủ động, linh hoạt; thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn VNĐ đến ngày 22/8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng VNĐ (8,38%). Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển; 8 tháng, tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt 460,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán và tăng 16,2%, đồng thời đã miễn, giảm khoảng 158,2 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 51 nghìn tỷ đồng thuế, phí... hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 đạt 84,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với tháng trước. Thu hút FDI 8 tháng ước đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%.

Đáng chú ý, cập nhật số liệu những ngày cuối tháng 8/2026, xuất nhập khẩu tháng 8 đạt 109,7 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Nhập siêu tháng 8 là 0,1 tỷ USD, giảm mạnh so với tháng trước (3,57 tỷ USD), phản ánh xu hướng xuất khẩu theo mùa tiêu dùng cuối năm tại các thị trường lớn.

Bên cạnh đó, nhiều ngành tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 14,4%, 8 tháng tăng 11,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 14,9%; thu hút khách quốc tế tháng 8 đạt 1,99 triệu lượt khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ, 8 tháng đạt 15,9 triệu lượt khách, tăng 14,4%.

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 8 tháng đạt 206,4 nghìn doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (157,4 nghìn doanh nghiệp). Số doanh nghiệp đang hoạt động đến hết tháng 8 là khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp, tăng 5,63% so với cuối năm 2025.

Tích cực triển khai Kết luận số 18-KL/TW, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 15 luật và 6 nghị quyết tại kỳ họp tháng 8/2026. Trong 8 tháng, đã ban hành 416 văn bản pháp luật, riêng tháng 8 là 44 văn bản hướng dẫn luật. Các dự án tồn đọng tiếp tục được tập trung tháo gỡ; khánh thành đồng loạt nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng Quốc khánh, nhất là các đoạn tuyến đường bộ, đường sắt quốc gia, kết nối vùng Thủ đô Hà Nội, TPHCM.

Cùng với đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ chiến lược tiếp tục được thúc đẩy; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, bảo vệ môi trường... tiếp tục được quan tâm; đời sống người dân được cải thiện; tổ chức trang trọng, ý nghĩa chuỗi sự kiện và Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn; dư địa điều hành kinh tế vĩ mô, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chịu rất nhiều áp lực. Sản xuất kinh doanh tăng nhưng còn nhiều thách thức. Dư địa điều hành kinh tế vĩ mô còn rất nhiều khó khăn. Xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong tháng 8 tích cực, tuy nhập siêu giảm nhưng vẫn là tháng thứ 9 liên tiếp nhập siêu. Thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng vẫn chịu nhiều sức ép.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…Thiên tai, bão lũ, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan hơn. An ninh mạng, tội phạm công nghệ cao còn yếu tố phức tạp…

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Nhằm kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Thứ nhất, về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chống thất thu; tiếp tục triển khai các chính sách thuế, phí... hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán;...

Các bộ, địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không để dồn vào các tháng cuối năm; hoàn thành việc giải ngân vốn năm 2026 và vốn kéo dài từ năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý; điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, các lĩnh vực, dự án ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro; tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, các ngân hàng yếu kém.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để điều hành linh hoạt tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, nâng hạn mức tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, Bộ Công Thương cập nhật kịch bản điều hành giá xăng dầu, phương án sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng để bình ổn giá xăng dầu trong nước. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu; bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, không để đứt gãy nguồn cung...

Các bộ, địa phương rà soát kịch bản để điều hành giá dịch vụ y tế, giáo dục...,đánh giá kỹ lưỡng tác động lên lạm phát và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Thứ tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, địa phương đánh giá tình hình xuất khẩu các ngành hàng có dấu hiệu tăng chậm lại, xác định khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với từng ngành hàng; khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết và đẩy nhanh đàm phán các FTA mới.

Bên cạnh đó, bảo đảm tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong đàm phán với Hoa Kỳ; tập trung các chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với kỳ nghỉ lễ, tết từ nay đến cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương xử lý nhanh hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở nuôi, cơ sở đóng gói; tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương triển khai xúc tiến quảng bá du lịch; nghiên cứu các giải pháp nâng mức chi tiêu của khách du lịch quốc tế.

Các tập đoàn, tổng công ty thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu, sản lượng năm 2026.

Thứ năm, về thúc đẩy đầu tư, xây dựng, Bộ Xây dựng và các địa phương tập trung chỉ đạo thi công các dự án trọng điểm có tiến độ hoàn thành trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường bộ cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng, các dự án cao tốc tại khu vực phía bắc, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Các bộ, địa phương làm tốt công tác “xúc tiến đầu tư tại chỗ”; tổ chức cấp phép khai thác, nâng công suất các mỏ, bảo đảm cung ứng vật liệu cho các dự án.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện tổ chức bộ máy; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường.

Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát, cập nhật phương án ứng phó, làm tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.