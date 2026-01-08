Dư luận quốc tế đánh giá cao điểm sáng kinh tế Việt Nam 2025

(VTC News) -

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 8/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2025, trong đó có tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Người phát ngôn cho biết, thế giới trải qua một năm 2025 với rất nhiều biến động, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong khi đó tại Việt Nam phải hứng chịu những thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời quyết liệt và sâu sát của Đảng, của Chính phủ thì Việt Nam đã nổi lên như điểm sáng về ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Việt Nam đạt được nhiều con số ấn tượng như tăng trưởng 8,02% GDP, xuất nhập khẩu hơn 930 tỷ USD, FDI hơn 27 tỷ USD... Có thể nói kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu, về kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng cao và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, quy mô của nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 của thế giới.

Thu nhập bình quân đầu người tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 và thuộc nhóm nước thu nhập trung bình cao. Điều này cũng đã được đề cập trong phát biểu của điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis hôm 7/1, tại cuộc gặp thông báo về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế, do Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì.

Không những thế, với con số hơn 930 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, Việt Nam cũng thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về chỉ số này.

"Những thành tựu quan trọng này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm trong năm 2025", Người phát ngôn nói.

Quỹ Tiền tệ quốc tế xếp Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng cao nhất, trong khi đó dư luận quốc tế đánh giá cao việc các động lực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vượt bậc; các động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các hình thái không gian phát triển mới được xác lập và đóng vai trò nền tảng cho lộ trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Việt Nam còn đón lượng khách du lịch cao kỷ lục, với hơn 20 triệu lượt.

Với những thành tựu và thời cơ đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên một số những trọng tâm như sau: đó là tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm minh bạch, đồng bộ, công bằng, tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, đi kèm giữ vững ổn định y tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính và đảm bảo tiến độ các dự hạ án hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.