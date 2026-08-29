Việt Nam tham vọng lọt top 3 Đông Nam Á về AI

(VTC News) -

Thông tin được ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN), đưa ra tại họp báo thường kỳ của Bộ, ngày 28/8.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN).

Theo Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch, Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang “chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI”.

Công nghệ này được coi là năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức đến vận hành.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đồng kiến tạo giá trị về AI trong ASEAN và châu Á. Trong đó, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI.

Kinh tế AI được kỳ vọng đạt khoảng 6% GDP, năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10 - 15%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch cho biết các mục tiêu không chỉ được xác định ở quy mô nền kinh tế mà đi tới hoạt động của doanh nghiệp và khu vực công.

Đến năm 2030, 60% doanh nghiệp ứng dụng AI được kỳ vọng cải thiện hiệu quả hoạt động; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng AI phục vụ công việc hàng tuần; 60% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI.

AI cũng được đưa sâu vào dịch vụ công, với mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ bởi công nghệ này.

Việt Nam dự kiến hình thành nền tảng điều phối năng lực tính toán AI quốc gia, nền tảng đánh giá mô hình AI tiếng Việt, ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung, 10 thương hiệu AI Việt Nam và 8 mô hình AI tiếng Việt ở các quy mô khác nhau.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI hàng đầu ASEAN.

Nhân lực được xác định là một trong những nền tảng để thực hiện các mục tiêu trên. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 10.000 nhân lực AI trình độ cao và 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI.

Khoảng 500.000 lao động sẽ được đào tạo, đào tạo lại để triển khai, vận hành AI, trong khi 10 triệu lao động đã qua đào tạo được trang bị kỹ năng AI cơ bản.

Cùng với nhân lực, nguồn lực đầu tư cho AI dự kiến đạt 1 - 1,5% GDP mỗi năm. Năng lực tính toán hướng tới khoảng 560 EFLOPS BF16 hoặc 1.100 EFLOPS FP8, với công suất điện khoảng 500 MW. Các dữ liệu trọng yếu phải được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và sẵn sàng cho AI.

Doanh nghiệp AI Việt Nam được xác định là lực lượng chủ lực trong phát triển sản phẩm, dịch vụ “Make in Viet Nam”. Trong khi đó, việc hợp tác quốc tế sẽ gắn với tăng năng lực nội sinh, tự chủ chiến lược và đa dạng hóa đối tác, công nghệ, chuỗi cung ứng.