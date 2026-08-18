Cộng đồng công nghệ Việt đón xu hướng mới trong kỷ nguyên Agentic AI

(VTC News) -

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Google Developer Group Hanoi (GDG Hanoi) tổ chức sự kiện Google I/O Extended Hanoi x AI Riser Vietnam 2026, tập trung vào những xu hướng mới trong phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI), từ Trí tuệ nhân tạo tác tử (Agentic AI) đến ứng dụng chúng vào quy trình làm việc và tối ưu hiệu quả trong xây dựng phần mềm.

Đây là mùa thứ 12 của Google I/O Extended Hanoi, phiên bản mở rộng và địa phương hóa của Google I/O dành cho cộng đồng nhà phát triển. Sự kiện quy tụ hơn 400 nhà phát triển, kỹ sư phần mềm, kỹ sư AI, quản lý sản phẩm và người quan tâm đến công nghệ.

Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng yêu công nghệ tại Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ chủ đề “From Prompt to Action” của Google I/O 2026, chương trình năm nay dành phần lớn nội dung cho Agentic AI - xu hướng phát triển các hệ thống AI có khả năng chủ động thực hiện nhiều bước để hoàn thành nhiệm vụ, như suy luận, sử dụng công cụ và phối hợp với con người.

Ông Nguyễn Bá Ngọc - Google Developer Expert Cloud AI, Founder & CEO ProtonX - chia sẻ những cập nhật mới nhất của công nghệ Google.

Các nội dung được triển khai dưới hình thức phiên chia sẻ chuyên sâu và workshop thực chiến, giúp người tham dự không chỉ cập nhật công nghệ mới, mà còn trực tiếp thử nghiệm cách xây dựng ứng dụng cùng AI.

Một trong những phiên chuyên đề tập trung vào bài toán triển khai AI ở quy mô doanh nghiệp. Anh Dương Quang Tiến, Quản lý Cộng đồng Nhà phát triển tại FPT Smart Cloud, FPT Corporation giới thiệu FPT AI Token Factory và cách nền tảng hỗ trợ quá trình phát triển, triển khai, mở rộng ứng dụng AI.

Thông qua các trường hợp tích hợp AI Inference - quá trình mô hình AI sử dụng dữ liệu đầu vào để tạo kết quả - trong phát triển phần mềm, marketing và game, phiên thảo luận đề cập cách tối ưu hiệu năng, khả năng mở rộng và kiểm soát chi phí khi doanh nghiệp đưa AI vào vận hành.

Chuyên đề Tech Talk “Scale enterprise AI development with FPT Token Factory” của diễn giả Dương Quang Tiến.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Sun*, trình bày về sự thay đổi trong cách xây dựng kiến trúc, hệ thống AI Agent trong khoảng 18 tháng qua.

Theo đó, quá trình phát triển đã chuyển từ Prompt Engineering, tức tối ưu câu lệnh đưa vào mô hình, sang những phương pháp phức tạp hơn liên quan đến ngữ cảnh, công cụ, vòng lặp xử lý và Graph Engineering. Cách tiếp cận này hướng đến xây dựng các hệ thống AI có thể thực hiện chuỗi nhiệm vụ thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu riêng lẻ.

Phạm Văn Toàn chia sẻ về về sự thay đổi trong cách xây dựng kiến trúc, hệ thống AI Agent.

Tại sự kiện, ông Sumit Chandel, kỹ sư mảng Developer Relations của Google phụ trách Firebase, giới thiệu quy trình xây dựng một ứng dụng tích hợp AI chỉ trong 90 phút.

Quy trình bắt đầu từ thiết kế giao diện bằng Google Stitch, xây dựng nguyên mẫu và thử nghiệm ý tưởng với Google AI Studio, sau đó triển khai trên Google Cloud. Firebase được sử dụng để phát triển tính năng AI và hệ thống backend, hướng tới các yêu cầu về bảo mật, ổn định và khả năng mở rộng lâu dài.

Ông Sumit Chandel, kỹ sư mảng Developer Relations của Google phụ trách Firebase.

Phiên chia sẻ giúp người tham dự hình dung cách nhiều công cụ trong hệ sinh thái Google có thể kết nối và tích hợp xuyên suốt vòng đời phát triển một sản phẩm, thay vì sử dụng riêng lẻ ở từng công đoạn.

Ngoài các phiên chuyên đề, chương trình còn có workshop thực chiến, khu trải nghiệm công nghệ và hoạt động kết nối với mạng lưới Google Developer Experts (GDE), chuyên gia và cộng đồng phát triển phần mềm.

Người tham dự trực tiếp thực hành tại phiên Hands-on Workshop.

Điểm mới của sự kiện năm nay là AI Riser Vietnam, thử thách đổi mới sáng tạo dành cho cộng đồng công nghệ, với một phần hoạt động được tích hợp vào khuôn khổ Google I/O Extended Hanoi 2026.

Chương trình mang tinh thần “Vibe Coding” và “Build with Google AI”, khuyến khích người tham gia sử dụng các công cụ AI trong quá trình phát triển ý tưởng và xây dựng sản phẩm. Tại sự kiện, Ban Tổ chức có phiên giới thiệu, hướng dẫn về cuộc thi để người tham dự tìm hiểu cách phát triển ý tưởng và chuẩn bị tham gia.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được người tham dự hưởng ứng tham gia.

Theo Ban Tổ chức, hoạt động này hướng tới việc đưa những kiến thức được chia sẻ tại các phiên chuyên môn vào thực hành, qua đó khuyến khích cộng đồng thử nghiệm và xây dựng các sản phẩm AI-native - những sản phẩm được thiết kế với AI là thành phần cốt lõi ngay từ đầu.

Google I/O Extended Hanoi x AI Riser Vietnam 2026 được tổ chức bởi Google Developer Group (GDG) Hanoi, với sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Đối tác chiến lược của Google tại Việt Nam, cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ Vàng FPT AI Factory và Đối tác sự kiện Sun*.

Ban Tổ chức chương trình cùng các diễn giả và người tham dự chụp ảnh kỷ niệm.

GDG Hanoi hiện có hơn 24.000 người theo dõi trên mạng xã hội và cộng đồng Google Developers hơn 3.500 thành viên. Sau 12 mùa tổ chức, Google I/O Extended Hanoi tiếp tục hướng tới vai trò kết nối cộng đồng nhà phát triển, kỹ sư và những người quan tâm đến công nghệ, trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng phần mềm và sản phẩm số.