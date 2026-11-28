Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 27/11, Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11) từ ngày 27-28/11/2026.

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Lào được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Saleumsay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí trên cương vị Thủ tướng, có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào (2/12/2026).

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được, đặc biệt là việc Lào chính thức ra khỏi nhóm các nước kém phát triển (LDC) ngày 24/11/2026; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Lào và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Saleumsay Kommasith bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lào đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội đàm.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7,04 tỷ USD với 305 dự án.

Để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế hợp tác; phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Hai Lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Saleumsay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Quang cảnh hội đàm.

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Lào đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; đề nghị tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao; nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Quang cảnh hội đàm.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mê Công, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, nhất là ACMECS, CLMV và GMS.

Lại Hoa (VOV)