(VTC News) -

Ngày 26/11, tại TP.HCM, liên danh VTS do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Singtel đồng chủ trì khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore.

Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng, tham gia quy hoạch và làm chủ những quyết định quan trọng trong thiết kế hướng tuyến, thay vì chủ yếu góp vốn và sử dụng dung lượng như các dự án trước đây.

Lễ ký kết - khởi công dự án cáp quang biển VTS diễn ra tại TP.HCM ngày 26/11.

Theo Viettel, VTS (Việt Nam - Thái Lan - Singapore) cũng là tuyến cáp có băng thông lớn nhất, đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Toàn tuyến cáp có tổng chiều dài khoảng 2.500 km, dung lượng thiết kế 600 Tbps (terabit/giây), dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030. Riêng trục kết nối trực tiếp Việt Nam - Singapore dài khoảng 1.200 km, có dung lượng thiết kế 240 Tbps, tương đương khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Rút ngắn đường truyền

Một trong những điểm đáng chú ý của tuyến cáp VTS là hướng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Singapore, thay vì phải đi qua nhiều điểm trung chuyển.

Theo thiết kế, tuyến cáp sử dụng 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới. Độ trễ khứ hồi giữa Việt Nam và Singapore dự kiến khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Nếu đạt được thông số thiết kế, tuyến cáp có thể cải thiện tốc độ phản hồi của những dịch vụ đòi hỏi kết nối ổn định và độ trễ thấp, như giao dịch tài chính, điện toán đám mây và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Để hạn chế nguy cơ hư hỏng do hoạt động đánh bắt thuỷ sản hoặc neo đậu tàu, tuyến cáp được thiết kế chôn dưới đáy biển. Trong đó, trục chính có độ sâu chôn cáp khoảng 3 m, hơn đáng kể so với mức 1-1,5 m ở các dự án thông thường. Đây cũng là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh các sự cố cáp quang biển từng ảnh hưởng đến chất lượng kết nối Internet quốc tế của Việt Nam.

Không chỉ tăng dung lượng truyền dẫn, VTS còn bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới. Khi một tuyến cáp gặp sự cố, lưu lượng dữ liệu có thể được chuyển sang những tuyến khác, góp phần giảm nguy cơ gián đoạn các dịch vụ trực tuyến.

Về quá trình triển khai, Viettel và Singtel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác từ tháng 4/2024. Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi, bao gồm các quyết định về điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống.

Dự án sau đó có thêm sự tham gia của AIS (Thái Lan), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), FPT Telecom và Viettel IDC.

Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết việc phát triển tuyến cáp quang biển cần thời gian dài, trong khi nhu cầu dung lượng quốc tế của nền kinh tế số tiếp tục tăng.

“Chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình”, ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng, phát biểu tại sự kiện.

Tăng khả năng tự chủ hạ tầng số

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định, dự án VTS đánh dấu sự thay đổi trong cách doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển hạ tầng kết nối quốc tế: “Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế”

Theo Thứ trưởng, việc tham gia dự án không chỉ nhằm bổ sung năng lực truyền dẫn, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, công tác vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển.

“Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá cao dự án VTS.

Đối với TP.HCM, nơi tuyến cáp dự kiến có trạm cập bờ, dự án được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối trực tiếp với Singapore, một trong những trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố sẽ phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, đồng thời kết nối với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và những khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số.

Thành phố cũng sẽ phối hợp bảo vệ hành lang tuyến cáp, đặc biệt tại khu vực ven bờ, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện.

Về phía đối tác, ông Keith Leong - Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel - cho rằng việc mở thêm hướng kết nối cũng quan trọng như tăng dung lượng: “Xây dựng những tuyến mới giúp dữ liệu vẫn lưu thông ổn định ngay cả khi các kết nối hiện có bị gián đoạn. Với quy mô 2.500 km và dung lượng thiết kế 600 Tbps, tuyến cáp VTS quy tụ thế mạnh của các nhà mạng trong khu vực để phục vụ giai đoạn phát triển số tiếp theo của Đông Nam Á”.

Lợi ích đó càng có ý nghĩa khi nhu cầu băng thông quốc tế tăng nhanh do trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, mở ra cơ hội để khu vực đón dòng vốn đầu tư vào hạ tầng số.

Theo Viettel, Tập đoàn hiện đang khai thác 5 trong số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam gồm AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC, đáp ứng khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế.

Đến năm 2030, Viettel đặt mục tiêu tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, trong đó có những tuyến do Việt Nam chủ động thiết kế và làm chủ.

Dự án VTS nằm trong lộ trình phát triển hệ thống cáp quang biển quốc gia đến năm 2030, đồng thời góp phần cụ thể hoá định hướng phát triển hạ tầng số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.