(VTC News) -

Doanh nghiệp tạo tăng trưởng

Đó là ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh tại Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phú Thọ 2026), diễn ra ngày 25/11.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp tạo ra tăng trưởng, còn KH&CN và ĐMST là yếu tố giúp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không đơn thuần là gia tăng số lượng startup, mà phải hình thành những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ được thị trường chấp nhận.

Thành công của hệ sinh thái không chỉ được đánh giá bằng số lượng sự kiện, số startup được thành lập hay số dự án được hỗ trợ, mà phải được thể hiện bằng kết quả thực chất: có bao nhiêu công nghệ được thương mại hóa, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển thành công dựa trên đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp đó đóng góp thế nào vào tăng trưởng kinh tế - xã hội”.

Techfest Phú Thọ 2026 mang chủ đề Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh.

Theo Thứ trưởng, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2026 tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng StartupBlink, lần đầu lọt nhóm 50 quốc gia dẫn đầu.

Cả nước hiện có hơn 2.200 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 140 cơ sở ươm tạo và gần 150 chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh. Vốn đầu tư mạo hiểm năm 2025 đạt khoảng 509 triệu USD, tăng 28% so với năm trước.

“Những kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn phát triển và liên kết mạnh hơn, hướng tới thực chất hơn, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, trực tiếp chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, chuyển hóa công nghệ thành hàng hóa và đưa tài sản trí tuệ trở thành giá trị kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại Phú Thọ, việc triển khai Nghị quyết 57 đang gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tận dụng lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và logistics sau khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Phú Thọ xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2025. Tỷ trọng kinh tế số đạt trên 22% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Trong 10 tháng đầu năm, địa phương có 731 đơn đăng ký và 917 văn bằng sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Việc thành lập Trung tâm ĐMST tỉnh trực thuộc Sở KH&CN cũng được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm hình thành đầu mối kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển thực chất

Thứ trưởng đánh giá, cùng với mạng lưới khu, cụm công nghiệp, các cơ sở giáo dục và lợi thế về nông nghiệp, du lịch, Phú Thọ có nhiều điều kiện để phát triển ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển hai con số của mỗi địa phương và quốc gia.

Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để chuyển những tiềm năng, nguồn lực đó thành năng lực ĐMST một cách thực chất, để các doanh nghiệp chuyển công nghệ, sản phẩm thành giá trị kinh tế.

Đại biểu và người dân tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techfest Phú Thọ 2026.

Từ yêu cầu phát triển của Phú Thọ, Thứ trưởng Hoàng Minh nêu năm định hướng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển thực chất, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57.

Trước hết, cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thị trường. Hoạt động ĐMST phải bắt nguồn từ những vấn đề thực tế của doanh nghiệp, ngành sản xuất và khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào phát triển công nghệ mà chưa xác định được nhu cầu ứng dụng.

Thứ trưởng lưu ý, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tự nghiên cứu, tạo ra công nghệ mới, nhưng mọi doanh nghiệp đều cần nâng cao năng suất thông qua khả năng tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Với lợi thế về mạng lưới khu, cụm công nghiệp, Phú Thọ cần tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ với các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp FDI. Những lĩnh vực như tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, quản trị sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và logistics có thể trở thành hướng hợp tác thiết thực.

Định hướng thứ hai là đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hẹp khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ đầu vào quá trình xác định nhu cầu, đặt hàng, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn hoạt động nghiên cứu với những bài toán cụ thể của doanh nghiệp.

Cùng với đó, địa phương cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế để tập trung nguồn lực đầu tư, tránh phát triển dàn trải.

Đối với Phú Thọ, Thứ trưởng gợi mở hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu. Trong lĩnh vực du lịch, địa phương có thể khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc Đất Tổ để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.

Hai định hướng còn lại tập trung vào hoàn thiện các cấu phần của hệ sinh thái và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo đó, Phú Thọ cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, dịch vụ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thị trường công nghệ.

Trung tâm ĐMST tỉnh cần phát huy vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận những dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

Thứ trưởng Hoàng Minh: Bộ KH&CN sẽ đồng hành cùng Phú Thọ và các địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phát triển hệ sinh thái ĐMST.

Bên cạnh phát huy nội lực, địa phương cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thông qua hợp tác, doanh nghiệp địa phương có thể tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối nước ngoài,…

Khẳng định vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh: “Nhà nước có vai trò kiến tạo thị trường, kiến tạo môi trường, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, kết nối nguồn lực. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp tổ chức thực hiện và tạo ra giá trị”.

Về phía Bộ KH&CN, Thứ trưởng cho biết Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Phú Thọ trong hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ kết nối chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ và quỹ đầu tư trong nước, quốc tế; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Thông điệp xuyên suốt được Thứ trưởng nhấn mạnh là phát triển hệ sinh thái ĐMST không chỉ nhằm tạo ra thêm doanh nghiệp khởi nghiệp, mà phải hình thành những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Đây cũng là yêu cầu để cụ thể hóa Nghị quyết 57, đưa KH&CN và ĐMST trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đóng góp vào năng suất và năng lực cạnh tranh của địa phương cũng như cả nước.