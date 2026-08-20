Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận thương mại

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin phía Mỹ nêu tên 40 đối tác có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh và kiên quyết ngăn chặn gian lận thương mại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, đa phương cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đồng thời, Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung, kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của mình, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết. Nỗ lực của Việt Nam đều đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận”, Người phát ngôn nói.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi về các mối quan tâm của Mỹ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam.