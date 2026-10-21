Việt Nam đón đầu cơ hội hợp tác năng lượng xanh tại Nhật Bản

(VTC News) -

Tại Hydrogen Fuji 2026 diễn ra ở Nhật Bản, các địa phương và đại diện Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh kết nối quốc tế, đón đầu các giải pháp chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon.

Sự kiện là diễn đàn đối thoại quy mô quốc tế, quy tụ nhiều chuyên gia, tổ chức kinh tế và chính quyền các vùng lãnh thổ nhằm thúc đẩy nghiên cứu chuỗi cung ứng hydrogen, phát triển nhiên liệu sạch và hướng tới an ninh năng lượng bền vững. Cùng các đoàn đại biểu trong nước, đại diện các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng của Việt Nam đã chủ động làm việc với chính quyền các tỉnh bạn và tập đoàn công nghệ Nhật Bản nhằm xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ mới.

Đại diện tỉnh Lào Cai trao đổi, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ năng lượng sạch và du lịch cùng chính quyền tỉnh Yamanashi tại Nhật Bản.

Trong dòng chảy hợp tác song phương, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai đã có cuộc làm việc quan trọng với Thống đốc tỉnh Yamanashi, ông Nagasaki Kotaro. Với đặc thù giàu tiềm năng thủy điện và kinh tế xanh vùng cao, địa phương đề xuất Yamanashi hỗ trợ nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng hydrogen sạch, đồng thời liên kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và dâu tằm tơ.

Từ sự tương đồng giữa hai biểu tượng thiên nhiên kỳ vĩ - đỉnh Fansipan và núi Phú Sĩ, hai bên thống nhất nghiên cứu xây dựng không gian văn hóa tương hỗ nhằm xúc tiến du lịch, giao lưu nhân dân và liên kết doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh Yamanashi cam kết sớm cử đoàn chuyên gia khảo sát thực địa tại Lào Cai, mở đường cho các dự án hợp tác cụ thể, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối ngoại bền vững giữa các địa phương hai nước.