(VTC News) -

Tối 15/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Viên gout Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình được vinh danh Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026. Đây là lần thứ hai sản phẩm đạt thứ hạng cao nhất tại giải thưởng uy tín này.

Đại diện Ban lãnh đạo Dược phẩm Tâm Bình nhận giải thưởng Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm Việt có chất lượng vượt trội, uy tín trên thị trường và nhận được sự tín nhiệm cao từ người tiêu dùng.

Năm nay, số lượng sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện bình chọn tăng gần 5% so với năm 2025. Công tác bình chọn được triển khai theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp với tổng lượt bình chọn lên tới hơn 571.000 lượt, tăng 4,19% so với năm trước.

Kết quả đã có 150 sản phẩm, dịch vụ của 133 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành hàng được công nhận đạt Top “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026.

Chinh phục những tiêu chí khắt khe của Ban Tổ chức và nhận được lượt bình chọn cao từ phía người tiêu dùng, Viên gout Tâm Bình xuất sắc giành danh hiệu Top 1. Đáng chú ý, tại lễ trao giải năm nay, Dược phẩm Tâm Bình là một trong số ít doanh nghiệp lập “cú đúp” Top 1 với hai sản phẩm là Viên gout Tâm Bình và Hồng sâm đông trùng Tâm Bình.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó TGĐ Dược phẩm Tâm Bình - chia sẻ: “Danh hiệu Top 1 ‘Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích’ là niềm vinh dự và tự hào của Dược phẩm Tâm Bình; đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự hài lòng, tin dùng của khách hàng đối với Viên gout Tâm Bình.

Giải thưởng này không chỉ khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm mà còn tiếp thêm động lực để Tâm Bình kiên định với con đường phát triển bền vững, phụng sự sức khỏe cộng đồng”.

Chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm còn nhiều vấn đề về hàng giả hàng nhái tràn lan, việc Viên gout Tâm Bình lần thứ hai được bình chọn ở vị trí Top 1 là minh chứng rõ nét cho niềm tin của đông đảo khách hàng dành cho một thương hiệu đông dược Việt Nam uy tín lâu năm.

Viên gout Tâm Bình được phát triển dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Sản phẩm được bào chế từ 12 vị thảo dược quý như: Hy thiêm, Đương quy, Đỗ trọng, Thổ phục linh, Tỳ giải, Cốt khí củ, Ngưu tất, Độc hoạt, Mã tiền chế...

Viên gout Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm triệu chứng đau do gout, vừa hỗ trợ lợi tiểu, tăng đào thải acid uric, từ đó phòng ngừa cơn gout cấp tái phát. Đặc biệt, Viên gout Tâm Bình đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, đảm bảo an toàn sức khỏe, không gây hại đến gan, thận, dạ dày,… không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài.

Ngoài ra, hàng năm sản phẩm cũng được các Viện Kiểm nghiệm, Trung tâm Kiểm nghiệm lấy mẫu xét nghiệm để phân tích, kết quả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Viên gout Tâm Bình đạt danh hiệu “Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026.

16 năm tận tâm vì sức khỏe người Việt

16 năm có mặt trên thị trường, Viên gout Tâm Bình đã khẳng định được vị thế vững chắc nhờ chất lượng ổn định và giá thành hợp lý. Sản phẩm đã giành được nhiều giải thưởng cao quý như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích…

Hàng ngàn phản hồi tích cực từ người dùng trên cả nước đã chứng minh Viên gout Tâm Bình là “người bạn đồng hành” tin cậy của người bệnh gout.

Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của Dược phẩm Tâm Bình, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xứng đáng với sự tin cậy của hàng triệu gia đình Việt trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.