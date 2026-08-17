Video: Xuân Son bay người tỏa sáng, khẳng định 'bóng cứ vào vòng cấm là ghi bàn'

(VTC News) -

Video: Xuân Son bay người ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Tối 16/8, Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trong đó, Nguyễn Xuân Son là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở những phút bù giờ của hiệp một.

Ở phút 45+5, từ phần sân nhà, Thành Long thực hiện đường chuyền xuyên tuyến để Tiến Anh tăng tốc bên hành lang phải. Hậu vệ này nhanh chóng áp sát khu vực cấm địa trước khi căng ngang thuận lợi cho Xuân Son bay người đánh đầu, đưa Việt Nam vượt lên.

Pha lập công đến trong thời điểm hàng công đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Malaysia. Bàn mở tỷ số của Xuân Son giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giải toả áp lực, tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi.

“Thành thật mà nói thì khoảng thời gian đầu trận có chút khó khăn. Tôi phải làm quen với điều kiện mặt sân vốn có đôi chút khác biệt. Nhưng với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Đôi khi tôi chỉ cần một đường bóng duy nhất”, Xuân Son cho biết.

“Ở phút cuối hiệp một, đồng đội đã có quả tạt rất chuẩn xác. Đó chính là cơ hội mà tôi cần để ghi bàn. Trong vòng cấm địa là thế mạnh lớn nhất của tôi. Bóng cứ đến vòng cấm là tôi có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc“, anh nói thêm.

Xuân Son có tổng cộng 6 pha lập công tại các vòng đấu loại trực tiếp của giải vô địch Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Xuân Son tại các vòng đấu loại trực tiếp của giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích này giúp tiền đạo sinh năm 1997 vượt Nguyễn Tiến Linh, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chạm mốc 6 bàn ở vòng knock-out ASEAN Cup. 5 bàn của Son đến từ kỳ giải 2024, với 3 bàn trước Singapore tại bán kết và 2 bàn trước Thái Lan ở chung kết.

Không chỉ trực tiếp mở tỷ số, Xuân Son còn hoạt động năng nổ và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Malaysia. Màn trình diễn này giúp anh được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Malaysia cũng đang trở thành đối thủ có duyên với Xuân Son. Trước cuộc đối đầu tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo này từng lập cú đúp vào lưới “Hổ Mã Lai” trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3.