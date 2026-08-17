Báo Malaysia trách đội nhà 'trả giá đắt vì sai lầm' trước tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/8, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur. Thất bại với tỷ số này khiến cơ hội vào trận chung kết của Malaysia trở nên mong manh. Sau trận đấu, truyền thông Malaysia thừa nhận thầy trò huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe đang đối diện thử thách cực lớn ở trận lượt về.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam.

“Đó là một đêm đáng quên với Malaysia khi họ để thua Việt Nam 0-2 trong trận bán kết lượt đi. Malaysia sẽ phải làm tất cả những gì có thể trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình tại Hà Nội nếu muốn lội ngược dòng và tạo nên cú sốc lớn trước nhà đương kim vô địch”, báo The Star nhận định.

Báo Malaysia cho rằng dù HLV Tan Cheng Hoe cố gắng mang lại sự ổn định và tăng khả năng sáng tạo cho đội bóng bằng cách thay người, đội bóng có biệt danh “Hổ Mã Lai” vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam.

“Những sự thay đổi người không mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn”, tờ báo viết.

Trong khi đó, kênh Astro Arena cho rằng chiến thắng với hai pha lập công của Việt Nam khiến đội tuyển nước này phải đối mặt với “hành trình gian nan” trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 19/8. Kênh này nhận định đội tuyển Malaysia kiểm soát trận đấu nhưng phải trả giá vì không tận dụng được cơ hội.

Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: ASEAN United FC)

“Harimau Malaya kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng không thể ghi bàn trong suốt hiệp một”, Astro Arena bình luận. “Việc bỏ lỡ cơ hội dẫn đến thảm họa vào cuối hiệp một, khi Xuân Son đánh đầu ghi bàn từ pha chuyền bóng của Trương Tiến Anh.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, hàng phòng ngự của đội phải trả giá đắt vì những sai lầm. Khi cố gắng ngăn chặn pha dứt điểm của đối phương, Faris Danish đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà, khiến thủ môn Azri Ghani phải nhận bàn thua thứ hai”.

Tờ Harian Metro cũng đánh giá về màn trình diễn của đội nhà trước đối thủ: “Ra sân với một số cầu thủ trẻ, đội hình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe đã khởi đầu kỷ luật khi đối đầu với nhà đương kim vô địch, nhưng vận may không đứng về phía đội chủ nhà khi họ buộc phải thi đấu mà không có Rodney Celvin Akwensivie sau khi hậu vệ của Kuching City dính chấn thương ở phút thứ 12”.

ASEAN Cup 2026 Malaysia 0 - 2 Việt Nam KẾT THÚC Xuân Son 45+5’ Danish (PL) 86’ Thống kê trận đấu

Báo Malaysia cho rằng đội nhà đã có cố gắng trong việc tung cầu thủ để lấp chỗ trống và tổ chức lên bóng nhằm tìm kiếm cơ hội. Pavithran thử vận may với cú dứt điểm từ khu vực giữa sân, tuy nhiên bóng đi thiếu lực và không gây khó khăn cho khung thành Việt Nam.

Theo New Straits Times, thắng lợi 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur giúp tuyển Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Tờ báo Malaysia cho rằng kết quả này cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của Việt Nam đã lên tiếng ở thời điểm quan trọng.